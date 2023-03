Was es heißt, den Menschen ins Zentrum zu stellen

Eine Torte zum Jubiläum überreichten Thomas Arnoldner, Group CEO A1 Telekom (links), und Alfred Mahringer, Director HR A1 Telekom (rechts), an hr-lounge-Gründer Josef Buttinger. (c) MILAGROS MARTINEZ-FLENER

Die exklusive HR-Community beging und feierte bei A1 den 100. Clubabend.

Und wieder gab es in der hr-lounge etwas zu feiern. Nicht weniger als den 100. Clubabend, den Sepp Buttinger als Präsident des exklusiven Kreises der Personalchefinnen und -chefs organisierte. Er begrüßte an diesem Abend auch Walter Wurzinger (Energie AG), der ihn vor dem allerersten Clubabend in seiner Idee bestärkt hatte. Unter der Bedingung, dass bei den Treffen neben den Best Practices auch offen über Sorgen und Probleme in der Personalarbeit geredet werde.

In der Lassallestraße zu Gast waren auch Christoph Spöck (Swarovski-Optik), Petra Amann (DO & CO), Birgit Moser-Kadlac (ProSiebenSat.1 PULS 4) und Herwig Kummer (ÖAMTC) . (c) MILAGROS MARTINEZ-FLENER

Zum Jubiläum gab es dann auch eine Torte von Gastgeber Thomas Arnoldner, dem CEO der A1 Telekom Austria Group, war doch die hr-lounge diesmal in der Zentrale des größten Mobilfunkunternehmens des Landes in der Wiener Lassallestraße zu Gast. Ein Unternehmen, das sich in den vergangenen Jahren von einer Technik- über eine Marketing- zu einer kunden- und vertriebsorientierten Organisation entwickelt hat.

Elke Berger (Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien), Bernd Allmer (Helvetia Versicherungen), Karin Probst (McDonald’s Österreich) und Michael Musäus (AMS Wien). (c) MILAGROS MARTINEZ-FLENER

Fred Mahringer, Personalchef der A1 Telekom Austria, skizzierte vor den Gästen – gekommen waren unter anderem Uta Stockbauer (Stora Enso), Erich Seidl (Lohmann & Rauscher), Markus Schaschinger (Knorr-Bremse), Konstanze Hörburger (Esarom), Christina Sonderegger (Axians) und Jörg Bachl (Kika/Leiner) – dann auch die Personalstrategie seines Hauses, die dieser Entwicklung Rechnung trägt.

Auch Robert Linke (Uniqa Group), Rita Plasun (Plasser & Theurer), Claudia Kernstock (Thales Austria) und Gerald Senn (Neveon Holding) waren beim 100er der hr-lounge dabei. (c) MILAGROS MARTINEZ-FLENER

„Human @ Center“ sind die Kernbegriffe. Und sie spiegeln auch die Haltung den Mitarbeitenden gegenüber. Es gehe, sagt Mahringer, um den „Human Deal“ und daher um den gesamten Menschen, ohne zwischen der privaten und der beruflichen Person zu unterscheiden. Sie umfassen unter anderem auch die Klarheit über Ziele und die Autonomie, diese auch umzusetzen. Und es gehe um eine gute Austauschbeziehung zwischen Unternehmen und den Mitarbeitenden. „Wir sprechen an, was wir von den Mitarbeitenden erwarten, und uns ist klar, dass wir dafür auch etwas bieten müssen“, sagte Mahringer.

Interessierte Personalchefinnen und -chefs sind herzlich willkommen: office@hr-lounge.at