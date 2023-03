Die Rettung der Credit Suisse beruhigt die Finanzwelt nicht

(c) REUTERS (DENIS BALIBOUSE)

Anleihebesitzer gehen im Gegensatz zu Aktionären der Credit Suisse leer aus. Dabei wurden die Anleihen genau für diesen Fall geschaffen. (c) REUTERS (DENIS BALIBOUSE)

Warum Anleihen auf einmal nichts mehr wert sind. Trotz der Notübernahme der Credit Suisse und einer Liquiditätsschwemme der Notenbanken stehen zudem weitere Unsicherheiten zu amerikanischen Regionalbanken im Fokus.

Eigentlich sollte die Notübernahme der Credit Suisse durch die UBS am Wochenende die Finanzwelt beruhigen. Doch bisher ist das Gegenteil der Fall. Europäische Bank-Aktien sowie die asiatischen Märkte reagierten am Montag mit Kursabschlägen. Auch an den amerikanischen Terminmärkten sind anfängliche Kursavancen dahingeschmolzen.

Erst waren in den USA zwei mittelgroße Banken kollabiert und verstaatlicht worden, dann traf das Misstrauen der Anleger eine Reihe kleinerer und mittelgroßer Finanzhäuser des Landes, um schließlich auch auf die europäischen Banken und mit voller Wucht auf die angeschlagene Credit Suisse in der Schweiz überzuspringen. Dort blieb nichts anderes übrig, als nach Jahren der Dauerkrise erst die Notenbank und dann den Staat zur Hilfe bitten.

Die griffen am Wochenende mit dem bekannten Ergebnis schnell und radikal durch, um ihre Entschlossenheit zu demonstrieren, die ungünstige Entwicklung auf jeden Fall zu bremsen. Der Deal soll eine systematische Ansteckung innerhalb der Branche durch einen möglichen Ausfall der Credit Suisse vermeiden.

US-Regionalbanken unter Druck