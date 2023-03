Autolenker fährt mit 208 km/h auf A1 im Bezirk Melk

In dem Fahrzeug saßen auch die Ehefrau und ein Kind des Fahrers. Ihm wurde der Führerschein entzogen. Auch in Vösendorf kam es zu einer massiven Geschwindigkeitsübertretung.

Auf der Westautobahn (A1) im Gemeindegebiet von Ybbs an der Donau (Bezirk Melk) ist der Lenker eines Pkw mit tschechischem Kennzeichen am Wochenende mit 208 statt der erlaubten 130 km/h unterwegs gewesen. Die Polizei hielt den Wagen an. Im Auto befanden sich nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich auch die Ehefrau und ein minderjähriges Kind.

Der Lenker musste den Führerschein abgeben. Außerdem wurde eine Sicherheitsleistung eingehoben. Der Raser wird der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.

158 statt 80 km/h in Vösendorf

Eine weitere massive Geschwindigkeitsübertretung gab es auf der S1 im Gemeindegebiet von Vösendorf (Bezirk Mödling). Dort war ein Pkw mit 158 anstatt der erlaubten 80 km/h unterwegs. Der Mann am Steuer gab laut Polizei bei der Lenker- und Fahrzeugkontrolle einen falschen Namen an. Nach der Feststellung der Identität und Überprüfung derselben stellte sich heraus, dass der 26-jährige Wiener keine gültige Lenkberechtigung besitzt. Er wird ebenfalls der Bezirkshauptmannschaft und zudem wegen des Verdachts der Verleumdung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt zur Anzeige gebracht, teilte die Polizei mit.

93 km/h in einer 30er-Zone im Ortsgebiet von Dürnkrut (Bezirk Gänserndorf) kostete Montagfrüh einen 24-jährigen Einheimischen den Führerschein. Auch diesen Mann erwartet einen Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft.

