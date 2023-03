Neuer Asterix-Band, neuer Autor: Weniger Wildschwein futtern?

Das vorläufige Cover des am 26. Oktober erscheinenden Bandes. (c) ASTERIX®- OBELIX®- IDEFIX® / © 2023 LES EDITIONS ALBERT RENE Der Band erscheint auf Deutsch bei Egmont

Die beiden Gallier stellen sich in "Die weiße Iris" dem Trend zu einem achtsameren Leben. Autor ist Fabrice Caro, genannt Fabcaro.

Asterix und Obelix stehen im neuen Band ungewohnte Herausforderungen bevor. Weniger Wildschwein futtern? Ein Trend zu gesundem Lebenswandel und Achtsamkeit verbreitet sich - und immer mehr Bewohner des gallischen Dorfes interessieren sich für die Bewegung "Die weiße Iris". Dies ist auch der Titel des im Oktober erscheinenden 40. Bandes, wie der französische Verlag Albert René am Montag mitteilte.

Plötzlich gibt es im Dorf Gallier, die den Verzehr von Wildschweinen ablehnen - ein wahrhafter Schock für Obelix. "Ich bin kein Anhänger des New Age, aber ich will diese Bewegung auch gar nicht kritisieren", sagt der Franzose Fabcaro, Autor des neuen Asterix-Bandes. Er widme sich lediglich auf humorvolle Art einem zeitgenössischen Phänomen, ähnlich wie sich das Autorenduo René Goscinny und Albert Uderzo beispielsweise mit dem Kapitalismus auseinandergesetzt habe.

"Die weiße Iris" ist eine Denkweise, die zuerst in Rom entsteht und dann von Caesar entdeckt wird, der auf diese Weise seinen Soldaten neuen Schwung vermitteln will. "Um den Wald zu erleuchten, braucht es nur eine Iris", lautet eine ihrer eher banalen Weisheiten.

Neuer Autor: Fabcaro

Der neue Band stammt übrigens von einem neuen Autor: Fabrice Caro, genannt Fabcaro, hatte den Fans zugesagt, den Charakteren treu zu bleiben. Nach Goscinny, Uderzo und Jean-Yves Ferri ist er der vierte Autor, der einen "Asterix"-Band übernehmen darf (gemeinsam mit Didier Conrad als Zeichner). Er sei für seinen Hang zum Absurden bekannt, heißt es.

In einem im Voraus veröffentlichten Auszug war zu sehen, wie Asterix und Obelix sich voller Freude über einen Wildschweinbraten hermachen, dabei aber von anderen Dorfbewohnern ungefragt Diättipps bekommen. Während der Fischhändler Verleihnix ihnen "fünf Beeren und Gemüsesorten am Tag" empfiehlt, rät der Schmied Automatix zu regelmäßiger körperlicher Betätigung.

Fabcaro ist erst der vierte Autor der Erfolgsserie nach den beiden Erfindern Goscinny und Uderzo und zuletzt Jean-Yves Ferri, der sich laut Verlag nun einem anderen Projekt widmen will. Als Zeichner ist weiter Didier Conrad an Bord. "Die Weiße Iris" soll am 26. Oktober erscheinen. Der 39. Band "Asterix und der Greif", in dem Asterix und Obelix ein Fabeltier suchen, hatte sich 2021 in Frankreich innerhalb von zwei Monaten 1,5 Millionen Mal verkauft.

Es war der letzte Band, den Asterix-Miterfinder Albert Uderzo zumindest noch in seinen Anfängen begleitet hatte. Uderzo starb im März 2020 im Alter von 92 Jahren. "Asterix" ist der erfolgreichste französische Comic und wurde in mehr als 110 Sprachen und Dialekte übersetzt.

