Snowboard: ÖSV schwärmt von "herausragender Performance"

Raceboarder mit 23 Weltcup-Podestplätzen, vier Kristallkugeln und sechs WM-Medaillen.

Für Österreichs Raceboarder ist am Sonntag in Berchtesgaden eine der besten Saisonen überhaupt zu Ende gegangen. Nicht weniger als 23 Weltcup-Podestplätze (neun Siege, zehn zweite Plätze, vier dritte Ränge), vier Kristallkugeln im Parallel-Snowboard-Weltcup und sechs WM-Medaillen (1 x Gold, 3 x Silber, 2 x Bronze) bei den Titelkämpfen in Bakuriani in Georgien zeugen davon.

„Es war vom ersten bis zum letzten Rennen eine herausragende Performance des gesamten Teams - angefangen bei den Athletinnen und Athleten über das Teammanagement, die Coaches bis hin zur Servicecrew, den Physiotherapeuten und allen weiteren Betreuerinnen und Betreuern. Alle haben einen perfekten Job gemacht und ihren Beitrag zu diesen beeindruckenden Erfolgen geleistet", erklärte Christian Galler, der Sportliche Leiter für Snowboard im ÖSV, in einer ersten Saison-Analyse.

Den Schlusspunkt hinter ein sensationelles Wochenende in Berchtesgaden hatten am Sonntag Fabian Obmann und Sabine Schöffmann im Mixed-Teambewerb gesetzt. In dieser Disziplin holten Andreas Prommegger und Daniela Ulbing die kleine Kristallkugel.

Gesamt-Weltcupsieger Obmann fuhr im Finish zu seinem ersten Weltcupsieg im Einzel und holte hauchdünn den Gesamtsieg und die kleine PSL-Kristallkugel. In jedem Einzel- und Teamrennen war der ÖSV auf dem Podest vertreten. Selbstredend hat Österreich damit auch den Parallel-Nationencup mit 3.918 Punkten vor Italien (3.149) und der Schweiz (2.355) klar gewonnen. In Summe holten die rot-weiß-roten "Racer" in den diversen Weltcupwertungen nicht weniger als zehn Top-3-Platzierungen.

Auch der Nachwuchs klopft von unten an wie etwa der Europacup-Gesamtsieg des Steirers Christoph Karner zeigt. Er hat sich für die kommende Weltcupsaison ebenso einen Startplatz gesichert wie die Kärntnerin Martina Ankele als Gesamtdritte. "Es ist ganz wichtig, dass wir auch mit unserem Nachwuchs gut am Weg sind. Ich traue unseren Talenten zu, dass sie auch im Weltcup Fuß fassen werden", ist Galler überzeugt.

Die nächste Bewährungsprobe für die ÖSV-Rookies wartet mit den Junioren-Weltmeisterschaften am Wochenende in Bansko in Bulgarien. Österreich ist bei den Nachwuchs-Titelkämpfen mit Pia Schöffmann und der Steirerin Marie Gams sowie Karner, Julian Treffler, Werner Pietsch, dem Niederösterreicher Joachim Gravogl und dem Steirer Lion Hammerschmidt vertreten.