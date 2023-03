Der Neusiedler See schreitet auf seinen Tiefpunkt zu

Seit Beginn der Aufzeichnungen war der Neusiedler See im März nicht mehr so leer. Einige befürchten, er könnte bald verschwinden – manche Experten hoffen sogar darauf.

Bereits zwei Mal kam es in den vergangenen Wochen am Neusiedler See zu Schilfbränden. Die Austrocknung des Sees schreitet voran. Ihn feucht zu halten hat seinen Preis: 40.000 Kubikmeter Schlamm wurden in den vergangenen Monaten aus dem See entfernt, um die Bootsfahrt weiterhin zu ermöglichen.

Vor Ort in Rust ist von den Arbeiten nicht viel zu merken, wie ein Lokalaugenschein der „Presse“ ergibt, vom niedrigen Wasserstand allerdings schon: Der Schwimmsteg schwimmt nicht länger, sondern steht an Land. Die Poller an der Bootsanlegestelle ragen wie Zahnstocher in die Luft.

Seit Beginn der Aufzeichnungen 1965 war der Neusiedler See zu Jahresbeginn nicht mehr so leer wie zurzeit. Der derzeitige Wasserstand liegt 60 Zentimeter unter dem Jahresmittel und 20 Zentimeter unter dem Monatswert vom Ausnahmejahr 2022.