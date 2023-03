Eigentlich sollte die Notübernahme der Credit Suisse durch die UBS am Wochenende die Finanzwelt beruhigen. Doch bisher ist das Gegenteil der Fall.

Erst waren in den USA zwei mittelgroße Banken kollabiert und verstaatlicht worden, dann traf das Misstrauen der Anleger eine Reihe kleinerer und mittelgroßer Finanzhäuser des Landes. Ein Domino-Effekt, der inzwischen auch in Europa angekommen ist. Alle Entwicklungen in der drohenden Bankenkrise im Überblick.