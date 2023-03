Briefing

Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Wagner-Chef bittet Moskau um Hilfe: Im Kampf um die strategisch wichtige ukrainische Stadt Bachmut im östlichen Gebiet Donezk hat die russische Södnerarmee Wagner das Verteidigungsministerium in Moskau zu Hilfe gerufen. In einem Brief teilt Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin mit, dass die ukrainischen Streitkräfte Ende März, Anfang April eine großflächige Offensive planten. Der Livebericht.

Londoner Polizei ist „institutionell rassistisch": Die Exekutive in der britischen Hauptstadt soll institutionell rassistisch, frauenfeindlich und homophob agieren, heißt es in einem unabhängigen Untersuchungsbericht. Die Metropolitan Police habe dabei versagt, Frauen vor Sexualstraftätern in Uniform zu beschützen, urteilt Louise Casey – und mahnt tiefgreifende Änderungen ein. Mehr dazu.

Im Süden und Westen der EU beginnt die Dürre: Der trockene und warme Winter hinterlässt Spuren: In Frankreich, Spanien und Norditalien sind die Wasserstände der Flüsse niedriger als üblich. Die EU-Kommission sorgt sich um die Wasserversorgung, die Energieerzeugung und die Landwirtschaft. Mehr dazu.

Könnte die Klimakrise eskalieren? Der UNO-Weltklimarat – auch IPCC - hat eine drastische Prognose abgegeben: Das 1,5-Grad-Ziel wird wohl nicht erreicht werden. Doch eine lebenswerte Zukunft für alle ist noch im Bereich des Möglichen. Der Podcast.

Beginnt heute wirklich der Frühling? Zuletzt war es auf der Nordhalbkugel stets der 20. März, anno 2011 der 21. März – und manche nennen den 1. März als Frühlingsbeginn. Doch woher kommen die Unterschiede in den Daten? Hier ist die Antwort.

Grüne könnten zur „Trägerrakete“ greifen: Da mit 1. April Mietpreissteigerungen drohen, hat die ÖVP einen 200 Millionen Euro schweren "Wohnkostenzuschuss" eingebracht – statt der von den Grünen geforderten Mietpreisbremse. Letztere könnten nun zur „Trägerrakete“ greifen. Fest steht: Die Zeit drängt. Mehr dazu.

China umschlingt die russische Wirtschaft: Für Russland sind die Chinesen jetzt überlebenswichtig. China hingegen packt einfach die Gelegenheit am Schopf. Und hat selbst eine ganz andere Angst, analysiert Eduard Steiner. Mehr dazu. [premium]

Xi Jinping, treffen Sie sich mit Selenskij! Chinas Staatschef will sich als Friedensstifter in einer multipolaren Weltordnung positionieren. Doch er führt seine eigene Logik ad absurdum, kritisiert Marlies Eder in der Morgenglosse.