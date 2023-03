General Striedinger: "Bedrohung aus der Luft besteht immer"

Der Generalstabschef über Stärken und Schwächen des Bundesheers und die Frage, wann Milizübungen wieder verpflichtend sein müssten.

Das Bundesheer war vor 30 Jahren ein respektabler militärischer Apparat, der aber sukzessive abgebaut wurde, sagt der seit Oktober im Amt befindlicher Generalstabschef. Jetzt stünden wieder ausreichend Mittel zur Verfügung, das werde aber erst in einiger Zeit zu einer Verbesserung der Situation führen. Die größte Bedrohung gebe es aus der Luft, Schwächen sieht er bei der Miliz: Es gebe nicht genügend Freiwillige, die sich für Übungen verpflichten.

Die Presse: Wir haben jetzt einen Krieg in Europa. Ist so etwas auch in Österreich wieder denkbar.

Rudolf Striedinger: Ausgeschlossen ist leider Gottes nichts mehr, auch nicht eine kriegerische Auseinandersetzung, in die Europa involviert ist. Und wenn Europa involviert ist, dann kann auch Österreich betroffen sein. Daher haben wir auch den Fokus der militärischen Landesverteidigung wieder auf das Inland konzentriert. Davor war der Fokus auf Auslandseinsätze gerichtet.

Die Ukraine wehrt sich schon über ein Jahr gegen einen übermächtigen Gegner. Könnte das das Bundesheer auch?