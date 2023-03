Bankenpleiten: Die Parallelen zur Finanzkrise 2008

In Europa und den USA kollabieren Banken. Erinnerungen an die Finanzkrise von 2008 werden wach. Werden die gleichen Fehler wieder gemacht?

Die Banken bestimmen wieder die Schlagzeilen. Erst am Wochenende wurde die angeschlagene Credit Suisse auf Druck der Schweizer und internationaler Zentralbanken von der UBS übernommen. Dies, nachdem in den USA nur Tage zuvor mehrere Regionalbanken in die Pleite gerutscht waren. Die internationalen Finanzmärkte reagierten am Montag nervös auf die jüngsten Nachrichten. Noch immer steckt vielen die Finanzkrise 2008 in den Knochen. Zu dieser gibt es zwar einige Parallelen, aber auch noch gewichtigere Unterschiede.

Madlen Stottmeyer im Podcast „Presse Play - Was wichtig ist":

Die Ursachen

Der wichtigste Unterschied liegt in den Ursachen. Ausgangspunkt des Finanzdesasters 2008 waren Milliarden an faulen Krediten, hauptsächlich für amerikanische Hausbesitzer, die aufgrund ihrer geringen Einkommen eigentlich gar nicht kreditwürdig waren. Die sogenannten Subprime-Kredite machten 2006 knapp die Hälfte aller Neuhypotheken aus, die von Ratingagenturen viel zu gute Bonitätsnoten erhalten hatten. Diese hoch riskanten Ausleihungen wurden extrem verschachtelt in Wertpapiere verpackt und im Finanzsystem verstreut. Es herrschte völlige Intransparenz. Irgendwann wusste niemand mehr, was sich in den Papieren befand. Das machte die Runde, die Kurse brachen ein.

Heute spielen faule Kredite zumindest bisher keine große Rolle. Die Credit Suisse wankt nicht – wie etwa die UBS im Oktober 2008 – aufgrund unverkäuflicher Wertpapiere. Vielmehr wurden ihr eine Reihe an Skandalen und Missmanagement zum Verhängnis. Doch die Sorge um den Bankensektor schwappte von den USA, wo inzwischen drei Regionalbanken kollabierten, auf Europa über. Auch die Silicon Valley Bank (SVB) hatte ihr Geld nicht in hoch riskante Anlagen gesteckt, sondern in als sicher geltende amerikanische Staatsanleihen. Mit diesen machte sie allerdings erhebliche Verluste. Und hier liegt die Quelle allen Übels: