Der Fernsehmacher, den die Linken fürchten

Serien mit Stallone & Co

Sylvester Stallone (76, hier in „Tulsa King“) ist einer von mehreren Altstars, die in den Serien von Taylor Sheridan ein Millionenpublikum anlocken.

Der neue König des konservativen US-Fernsehens heißt Taylor Sheridan: Die Serienhits des Texaners lassen die Zeiten von „Dallas” und Co. in modernem Gewand wieder aufleben. Warum die republikanische Hälfte der USA sie so liebt.

Was ist bloß mit der Welt passiert? Dwight Manfredi (Sylvester Stallone) kann es nicht fassen. 25 Jahre saß der US-Mafioso im Gefängnis, ohne die kriminelle Schweigepflicht zu brechen. Nun ist er wieder auf freiem Fuß – und weiß nicht, wo ihm der Kopf steht. Der Kaffee kostet fünf Dollar pro Tasse. Und wird in Pappbechern serviert statt im Häferl. Bei der Post nehmen sie kein Bargeld mehr. Ob er den Spruch „Cash ist König“ kenne, fragt Manfredi den Schalterbeamten. Der kennt ihn nicht. Vaffanculo! Und was zur Hölle ist eigentlich mit der Jugend und ihren „bevorzugten Pronomen“ los? Wissen diese wohlstandsverwöhnten G'fraster überhaupt noch, wer sie sind?