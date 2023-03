Deutsche Ministerin besucht Taiwan

Es ist der erste deutsche Ministerbesuch in der Inselrepublik seit 26 Jahren. Der geplante Besuch von Taiwans Präsidentin Tsai in den USA sorgt für Verstimmungen mit Peking.

Die deutsche Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat am Dienstag Taiwan besucht. Auf dem Programm des zweitägigen Besuchs in der demokratischen Inselrepublik standen Treffen mit Regierungsmitgliedern und Wissenschaftern. Der Besuch ist der hochrangigste von deutscher Seite in Taiwan seit 1997. Der Inselstaat betrachtet sich als unabhängig.

Bei dem Besuch am Dienstag wurde im Beisein von Stark-Watzinger und des taiwanischen Wissenschaftsministers Tsung-Tsong Wu eine Vereinbarung für verstärkte deutsch-taiwanische Forschungszusammenarbeit unterzeichnet. Die Reise stößt in der demokratischen Inselrepublik auf großes öffentliches Interesse. Die Unterzeichnung wurde von zahlreichen Journalisten verfolgt.

Stark-Watzingers Besuch ist der erste deutsche Ministerbesuch seit 26 Jahren. China hatte im Vorfeld sein Missfallen ausgedrückt. Wu sagte, es sei völlig normal, dass sich die Verantwortungsträger von zwei Ländern austauschen. Und als ein freies und demokratisches Land, werde Taiwan dieses Recht auch in Zukunft ausüben. Taiwan beharrt auf seiner Unabhängigkeit, China betrachtet die Insel dagegen als Teil seines Territoriums, weshalb Besuche westlicher Politiker stets kritisiert werden.

USA spielen Tsais US-Visite herunter

Auch der geplante Besuch von Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen in den USA stößt in China auf scharfe Kritik, man sei "ernsthaft besorgt“. Washington spielte Tsais Visite aber herunter. Die Visite entspreche den üblichen Gepflogenheiten und sollte von der Regierung in Peking nicht als Vorwand für aggressives Vorgehen gegen den Inselstaat genutzt werden, sagte ein Vertreter der US-Regierung am Dienstag. Das Präsidenten-Büro in Taiwan teilte mit, Tsai werde Ende des Monats auf der Durchreise nach Mittelamerika in New York und Los Angeles Station machen.

"Aus unserer Sicht gibt es nichts Neues", sagte der US-Regierungsvertreter mit Blick auf frühere Prozeduren bei US-Reisen von Politikern aus Taiwan. Nach Angaben von Insidern will sich der Präsident des Repräsentantenhauses, der oppositionelle Kevin McCarthy, zu Gesprächen mit Tsai treffen. Taiwan bestätigte das Treffen nicht und will den genauen Fahrplan der Reise erst später bekanntgeben. Die USA unterhalten zwar wie die meisten Staaten keine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan, zählen aber zu den wichtigsten Unterstützern der demokratisch regierten Insel.

Die Spannungen zwischen den USA und China hatten sich vergangenen August verschärft, als McCarthys Vorgängerin, Nancy Pelosi, Taiwan einen offiziellen Besuch abstattete. China wertete das als Provokation und Versuch, eine Unabhängigkeit Taiwans zu stärken. China steigerte in der Folge seine militärischen Aktivitäten in unmittelbarer Nachbarschaft Taiwans deutlich.

(APA/dpa)