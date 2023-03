Wiener Taxifahrer: Pingpong mit den Fahrgästen

„Nachtschicht“ heißt das Buch des Wiener Taxifahrers Sascha Skotton, in dem er die skurrilsten Erlebnisse und Dialoge während seiner Taxifahrten festgehalten hat.

Taxifahren, sagt Sascha Skotton, sei ein Glückspiel. Wer einsteigt, wohin die Fahrt geht, welche amüsanten oder auch unlustigen Erlebnisse während der Fahrt passieren: Das entscheidet der Zufall.

Oft führe eine ganz kurze, finanziell wenig rentable Fahrt zufällig zum nächsten Passagier, der vielleicht ein ordentliches Trinkgeld gibt. Oder, womöglich noch besser: mit dem sich während der Fahrt ein interessantes, lustiges oder gern auch skurriles Gespräch ergibt.

Denn Skotton, der seit 25 Jahren als Taxifahrer arbeitet, hört gern genau zu. Kommt mit Fahrgästen, so sie wollen, ins Gespräch. „Ich rede die Leute nicht an, die Gespräche gehen immer von den Fahrgästen aus.“ Die besten Passagen („Oft ist es ein Pingpong-Spiel, das macht Spaß“) diktiert Skotton, gleich nachdem der Fahrgast ausgestiegen ist, in sein Handy. Und schreibt sie am nächsten Tag auf.