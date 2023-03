Netrebko ist teuer, aber noch teurer ist, wenn sie nicht singt

Viele Kulturinstitutionen solidarisieren sich offiziell mit der Ukraine. Das Beispiel der New Yorker Metropolitan Opera zeigt: Das ist kostspielig!

Theater sind irgendwie ja auch moralische Anstalten. Jedenfalls gibt es ein solches Verständnis der Schauspielkunst, doch wird die Frage, wie weit das Moralisieren zu gehen hat, unterschiedlich beantwortet. Gerade in Zeiten, da allenthalben zu bemerken ist, dass auch der Meinungsfreiheit - oder besser: dem Recht auf freie Meinungsäußerung - Grenzen gesetzt sind.

Wo diese Grenzen sind, lässt sich bei aktiviertem gesundem Menschenverstand an verschiedenen Fallstudien mühelos studieren. Allerdings ist juristisch nicht immer alles so einfach, wie es scheinen mag. Das musste jetzt die Führung der New Yorker Metropolitan Opera erkennen, die dazu verdonnert wurde, an die Sopranistin Anna Netrebko 200.000 Dollar zu bezahlen.