Pakistans Regierung macht offenbar gegen Opposition mobil

Unterstützer des früheren Premiers Imre Kahn gehen auf die Straße in Karachi. APA/AFP/RIZWAN TABASSUM

Der pakistanische Ministerpräsident Sharif soll ein Verbot der Oppositionspartei des früheren Regierungschefs Khan planen. Seit Monaten liefern sich die beiden einen Machtkampf.

In Pakistan will die Regierungspartei von Ministerpräsident Shehbaz Sharif offenbar gegen die Opposition um seinen Vorgänger Imran Khan vorgehen. Für Mittwoch sei eine Sondersitzung des Parlaments einberufen worden, um "wichtige Entscheidungen zu treffen", berichteten mehrere Medien am Dienstag. Es gehe dabei um die Durchsetzung der Staatsgewalt, meldete die staatliche Nachrichtenagentur APP.

Bei einer Kabinettssitzung in Gegenwart Sharifs hätten Teilnehmer erklärt, Khans Partei Tehreek-e-Insaf sei gar keine Partei, sondern eine Bande von Militanten. Diese Feinde des Staates könnten nicht toleriert werden. Die Regierung in Islamabad lehnte eine Stellungnahme zudem ab.

Khan will Neuwahlen

Seit Monaten liefert sich Khan mit der amtierenden Regierung einen Machtkampf. Der populäre ehemalige Kricket-Spieler war 2022 über ein Misstrauensvotum gestürzt. Seitdem kämpft er um vorgezogene Neuwahlen. Nächste reguläre Wahlen sind für November vorgesehen. Khan fürchtet nun, Regierung und Militär wollten seine Kandidatur verhindern. Zwischen seinen Anhängern und der Polizei ist es wiederholt zu schweren Zusammenstößen gekommen. So verhinderten sie zuletzt seine Festnahme im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen mutmaßlicher Vergehen während seiner Amtszeit. Hunderte seiner Unterstützer wurden festgenommen.

In Pakistan mit 220 Millionen Einwohnern hat seit der Unabhängigkeit von Großbritannien 1947 noch nie ein Ministerpräsident eine reguläre Amtszeit zu Ende gebracht. Khan ist allerdings der erste, der durch ein Misstrauensvotum gestürzt wurde. Die Atommacht Pakistan wurde fast die Hälfte der Zeit vom Militär regiert, die drei zivile Regierungen stürzte.

