Junges Wiener Kochduo serviert in Paris

Nach einer Handvoll Pop-ups und Dinner Partys in Wien geht es für das junge Kochduo Tingeling nun nach Paris. In gleich zwei Lokale.

Sitzt man Viola Aimée Waldeck und Lukas Anton Stein gegenüber, fragt man sich, was die beiden einst ohneeinander gemacht haben. Auf die gute Art, denn was in gemeinsamer Sache entsteht, ist im wahrsten Sinne des Wortes köstlich. Als Kind einer Gastro-Familie wurde Stein der gute Geschmack wohl in die Wiege gelegt, die väterliche vietnamesische Seite der Familie betreibt ein paar Restaurants in Wien, auch die Mutter kann gut kochen (laut Stein sogar „noch besser“). Beide, Waldeck und Stein, absolvierten in jungen Jahren eine Tourismus-Schule, es folgten Praktika in diversen Küchen, Waldeck stand gar im besten Restaurant der Welt, dem Noma - 2024 will René Redzepi es übrigens schließen.

Mittlerweile wird in eigenem Namen gekocht. Tingeling nennt sich das Paar als Kochduo, das sich in der Wiener Szene schon einen Namen gemacht hat (und auch für ihr gleichnamiges Sichuan Chili-Öl bekannt ist). Beim Popchop-Festival übernahm es die Abendgestaltung, stellte ein sechsgängiges Menü mit saisonalen Produkten aus Demeter-Anbau von der Meinklang Farm zusammen. Im Café Sois-bois im siebten Wiener Gemeindebezirk begleitete das Duo eine Fotoausstellung mit dem Thema Balkan kulinarisch. Es gab Börek gefüllt mit Mapo Tofu. Ein anderes Mal machte man sich, beim Meinklang Hofladen im Fünften, an „Phocaccia“.

Chongqing Schnitzel und Grammel Tan Yuan Knödel

Mit österreichischer Hausmannskost und asiatischen Aromen geht es jetzt für die beiden nach Paris, in das Dame Jane. „Uns war schnell klar, wir werden österreichische Küche in Paris einleiten, aber auch die asiatischen Einflüsse spielen eine wichtige Rolle in unserem Kochstil“, so die beiden. Eine halbe Stunde Fußweg vom Centre Pompidou geben sich dort regelmäßig (junge) Talente der Szene die Klinke in die Hand, bestimmen jeweils eine Woche Menü samt Trunk. Das Gastkochkonzept erinnert an das Salzburger Ikarus, dem Lokal im Hangar 7, „aber niederschwelliger und cooler“, so Stein. Zwischen 3. bis 9. April, beglückt das Wiener Duo das Lokal mit acht verschiedenen Gerichten à la Carte, etwa Grammel Tang Yuan Knödel und Chongqing Schnitzel mit smashed Rahmgurkensalat, und passender Naturweinbegleitung vom heimischen Weinskandal.

Die Woche darauf, 11. bis 18. April, kocht das Duo dann im Château de la Haute Borde, das gleichzeitig Künstlerresidenz und Gästehaus ist. Die Vorfreude steht beiden ins Gesicht geschrieben, „es ist urstylish dort“. Übrigens auch die Marke selbst. Als studierter Wirtschaftspsychologe interessiert den 29-jährigen Stein nämlich insbesondere der Brückenschlag zwischen Kunst, Wissenschaft und Essen, Viola, 27 Jahre alt, belegt aktuell neben dem Kochen den Studiengang „Food & Design“ an der NDU in St. Pölten. Tingeling geht also über das Essen hinaus, erweist sich als „kreatives Outlet“ der beiden. Neben Manner-Schnitten und Naturwein packt man deshalb für den Paris-Aufenthalt auch lokal produzierte Tischtücher und Schürzen ein. Gaumen und Augen werden hier gleichermaßen versorgt, bestimmt auch wieder einmal in Wien.