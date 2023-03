Einige Mitglieder des Ende 2021 gegründeten Expertengremiums des Bundeskanzleramts waren schon länger unzufrieden und wollten mit Anfang April aussteigen. Das Fass zum Überlaufen brachten schließlich „politische Entwicklungen“.

Es ist das unrühmliche und und unwürdige Ende eines Expertengremiums, das in der Vergangenheit wegen seiner Zusammensetzung wiederholt in der Kritik stand und in dem sich auch die Mitglieder selbst nicht immer wohlfühlten.

Mit der am Montagabend angekündigten Auflösung der Gesamtstaatlichen Krisenkoordination Gecko kam die Leitung unter Chief Medical Officer Katharina Reich und Chief Operating Officer Rudolf Striedinger dem vorzeitigen Austritt einiger Mitglieder zuvor – darunter etwa des Virologen Andreas Bergthaler und Simulationsforschers Niki Popper.

Beide haben mittlerweile auf Twitter bestätigt, dass sie Anfang April aussteigen wollten, diese Entscheidung nun aber obsolet sei. Ursprünglich hätte Gecko, die im Bundeskanzleramt angesiedelt ist und das Gesundheitsministerium berät, ein Mandat bis Ende Juni.