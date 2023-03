EU-Kommission führte Hausdurchsuchung bei Red Bull durch

Der Getränkehersteller bestätigte die Durchsuchung der Firmenräumlichkeiten mit den Worten, am Montag einen "Besuch" von EU-Beamten erhalten zu haben.

Die EU-Kommission hat am Montag beim Salzburger Energydrink-Hersteller Red Bull wegen des Verdachts illegaler Absprachen und Verstoßes gegen die EU-Kartellregeln eine Razzia durchgeführt. Am Dienstagvormittag teilte die Kommission mit, dass Ermittlungen gegen eine in mehreren EU-Staaten aktive Firma im Energydrink-Sektor eingeleitet wurden. Red Bull bestätigte die Durchsuchung der Firmenräumlichkeiten mit den Worten, einen "Besuch" von EU-Beamten erhalten zu haben.

Weitere Details zu den Ermittlungen führte die Kommission in der Pressemitteilung nicht an. Auch die Antwort des Getränkeherstellers selbst bestand nur aus drei Sätzen: „Am Montag, dem 20. März, besuchten Beamte der EU-Kommission unsere Räumlichkeiten. Wir werden selbstverständlich mit ihnen in allen Angelegenheiten, die sie betreffen, zusammenarbeiten.“ Anfragen nach weiteren Informationen sollten direkt an die EU-Kommission gerichtet werden, hieß es abschließend. Involviert war auch die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB).

(APA)