Hilfe, die Baby-Boomer gehen in Pension

Noch nie gab es in Österreich so viele offene Stellen. Der Arbeitskräftemangel beschäftigt Politik und Unternehmervertreter.

Den Unternehmen fehlen Arbeitskräfte, und ihre Vertreter haben recht konkrete Vorstellungen, wie man den Bedarf decken könnte. Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung wollen, dass Menschen, die neben der Pension arbeiten, weniger Sozialabgaben bezahlen. Dafür setzt sich die ÖVP ein. Doch mit dem Grünen Koalitionspartner gab es dazu bislang keine Einigung – das Thema wurde in einen Arbeitskreis verlegt. Darin geht es auch um die steuerliche Begünstigung von Überstunden – auch das ist eine Forderung der Wirtschaft.

Was nicht sein könne ist, dass Einkommen von Menschen, die neben der Pension erwerbstätig sind, komplett steuerfrei gestellt werden, sagte Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher am Dienstag im „Klub der Wirtschaftspublizisten". Denn das wäre eine „Diskriminierung von jüngeren Beschäftigten.“ Die Pension sei ein Einkommen, und sei als solches auch zu versteuern, sagte Kocher.

Aktuell gebe es etwa 16.000 Menschen in Österreich, die über 65 Jahre alt und unselbstständig beschäftigt seien. Allerdings hätten 20 bis 30 Prozent aus der Altersgruppe grundsätzlich Interesse, neben der Pension zu arbeiten.

Diese Zielgruppe wird in den nächsten Jahren besondres relevant: 2023 erreicht die Zahl der Personen im erwerbsfähigen Alter ihren Höhepunkt, die geburtenstarken Jahrgänge gehen in Pension. Mehr als jeder Dritte von den derzeit unselbstständig Beschäftigten wird bis 2040 in Pension gehen.

Drehschraube Lehre

Mehr zukünftige Fachkräfte verspricht sich Kocher auch durch die Aufwertung der Lehre. So soll der Staat künftig Lehrlingen die Kosten für die Meisterprüfung und mitunter auch für die vorbereitenden Kurse abnehmen, kündigte die Regierung an. Diese Kosten würden sich für eine Friseurin auf rund 3000 Euro belaufen, für einen Baumeister auf über 10.000 Euro. Von dieser neuen Regelung würden pro Jahr rund 4800 Menschen profitieren, sagte Kocher.

Außerdem soll die Weiterbildung nach der Lehre aufgewertet werden. Damit wolle man dem Eindruck entgegenwirken, „dass die Lehre eine Sackgasse ist.“ Absolut betrachtet sei die Zahl der Lehrlinge im längeren Vergleich zwar zurückgegangen. Die Lehrlingsquote gemessen an den unselbstständig Beschäftigten sei aber so hoch wie seit Jahren nicht, sagte Kocher.

Wirtschaftskammer warnt vor Wohlstandsverlust

Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer zeichnete bei einem Pressegespräch am Dienstag düstere Prognosen für den Arbeitsmarkt, wenn nicht bald gegengesteuert werde. 2040 könnte es laut den Berechnungen der Wirtschaftskammer demnach 363.000 offene Stellen geben. Die Hebel, an denen man laut Mahrer drehen könnte, wären neben Anreizen für längeres Arbeiten im Alter auch eine klare Zuwanderungsstrategie. Er erwartet auch, dass junge Menschen bereit wären mehr zu arbeiten, wenn Überstunden steuerbefreit wären oder Kinderbetreuung leistbarer werde. Dafür fordert er einen „Schulterschluss von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialpartnern“.

Wenn sich nichts verändert, werde der Arbeitskräftemangel Österreich teuer kommen, so Mahrer. Das Bruttoinlandsprodukt würde laut Wirtschaftskammer im Jahr 2040 um rund neun Prozent geringer ausfallen als es mit ausreichend Arbeitskräften sein könnte. Infolgedessen verliere der Staat rund 150 Milliarden Euro an Steuereinnahmen und Sozialversicherungsbeiträgen, was wiederum das Sozialsystem gefährde, sagte Mahrer. Schon jetzt sei der Arbeitskräftemangel durch höhere Nachfrage und niedrigeres Angebot ein Inflationstreiber. Aber auch Herausforderungen wie die Klimakrise könnten nur mit einem stabilen Arbeitsmarkt überwunden werden, so Mahrer.

(hie/lal)