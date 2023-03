Martina Navratilova von Krebserkrankung geheilt

Die 18-fache Grand-Slam-Siegerin erzählte in einem emotionalen Interview in der TV-Talkshow des Starmoderators Piers Morgan, dass sie den Krebs „vorerst besiegt“ habe. Sie litt unter Kehlkopf- und Brustkrebs jeweils im Anfangsstadium.

Tennis-Ikone Martina Navratilova hat vorerst den Krebs besiegt. "Soweit sie es wissen, bin ich krebsfrei", verriet die 18-fache Grand-Slam-Turniergewinnerin in einem emotionalen Interview in der TV-Talkshow des britischen Starmoderators Piers Morgan. Für zwei weitere Wochen müsse sie noch präventiv an der Brust bestrahlt werden, "dann sollte ich wieder fit sein". Die 66-Jährige hatte kurz nach dem Jahreswechsel ihre erneute Krebserkrankung öffentlich gemacht.

Bei ihr waren Kehlkopf- und Brustkrebs jeweils im Anfangsstadium diagnostiziert worden. Ein geschwollener Lymphknoten hatte sie zu Tests veranlasst. 2010 war bei ihr bereits ein nicht-invasiver Brustkrebs festgestellt worden, nach einer halbjährigen Behandlung galt die frühere Weltranglisten-Erste damals als krebsfrei.

Der erneute gesundheitliche Rückschlag habe sie für drei Tage "in totale Panik" versetzt, wie Navratilova nun erzählte. Sie befürchtete, "ich könnte das nächste Weihnachten nicht erleben". Sie habe sogar an eine sogenannte "Bucket List" gedacht und überlegt, welche Dinge sie vor ihrem Tod noch tun wolle. Ein schnelles Auto zu kaufen und zu fahren habe oben auf der Liste gestanden, verriet Navratilova.