Christian und Bettina Wulff haben erneut geheiratet

Christian und Bettina Wulff führen eine prominente On-Off-Beziehung. (c) imago images/Sven Simon

Der ehemalige deutsche Bundespräsident und seine Frau haben bereits mehrfach geheiratet und sich wieder getrennt.

Der ehemalige deutsche Bundespräsident Christian Wulff und seine langjährige Partnerin Bettina haben sich nach einer zwischenzeitlichen Trennung erneut das Jawort gegeben. Das Paar habe am Samstag "im Familien- und Freundeskreis" geheiratet, bestätigte Wulffs Büro am Dienstag in Berlin. "Es war eine sehr schöne Feier", hieß es weiter. Christian und Bettina Wulff hatten 2008 erstmals geheiratet, für Wulff war es damals die zweite Ehe.

Wulff war von 2010 bis 2012 Bundespräsident, nach seinem Rücktritt trennte sich das Paar 2013. 2015 fand es erneut zusammen und ließ sich daraufhin kirchlich trauen. 2018 erfolgte eine neuerliche Trennung. Bereits 2021 wurde aber bekannt, dass die Wulffs wieder zusammenleben. Das Paar hat einen 2008 geborenen gemeinsamen Sohn.

