Putins vermeintlicher Kniefall vor Xi Jinping

Putins vermeintlicher Kniefall vor dem chinesischen Machthaber Xi Jinping verbreitet sich online rasend schnell. Ein Faktencheck.

Chinas Präsident Xi Jinping ist bei Wladimir Putin in Moskau zu Besuch. Dass die zwei autoritären Machthaber einander näher gegenüberstehen als dem Westen, überrascht nicht. Hingegen: dass Putin vor seinem "guten alten Freund", wie er Xi im Vorfeld des Treffens bezeichnete, kniet und ihm dabei sehr nahe kommt, sehr wohl. Fest steht: Dieser Kniefall hat so nicht stattgefunden.

Es ist wohl das erste von einer Künstlichen Intelligenz erstellte Bild, das in Sozialen Netzwerken derart viele Menschen täuschen konnte. Es wurde tausendfach geteilt, nur selten finden sich Hinweise von Nutzern in den Kommentaren, dass es künstlich generiert wurde. Doch finden sich zahlreiche Hinweise darauf im Bild selbst, wie Andre Wolf von der Plattform Mimikama sagt. Das Portal beschäftigt sich mit der Aufklärung von Internetbetrug und Falschmeldungen und hat auch in diesem Fall genau hingeschaut: "Um zu erkennen, ob es sich um ein von einer KI erzeugtes Bild handelt, müssen wir unser Augenmerk weg vom Fokus des Bilds lenken", sagt Wolf.

Die roten Markierungen zeigen die offensichtlichen Fehlstellen. (c) Twitter/Mimikama

Ein Blick auf die Hände des im Hintergrund stehenden Bildes wirken ebenso "anatomisch unsinnig" wie das rechte Bein Putins. Außerdem ist die Mauer abgesetzt und verschwommen, das Muster des Teppichs ist an der falschen Stelle: "Noch ist es möglich, an solchen Unregelmäßigkeiten zu erkennen, ob das Bild nicht echt ist". Solche Tools seien auf Gesichter trainiert. Hintergründe und Details werden daher meist mit Weichzeichnern aufgefüllt. Wolf rät daher, generell bei Bildern auf den Hintergrund zu achten. Bei Gesichtern wirken meist Falten sehr künstlich und auch die Augen haben nicht immer die gleiche Farbe. Zudem, so Wolf, schielen die generierten Personen überproportional häufig“.