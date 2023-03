Die Logik von Terrorwarnungen

Wien. Wieso kam es in der Vorwoche zu einem Terroralarm und wie adäquat haben Staatsschutz und Nachrichtendienst reagiert?

Der Autor: Dr. Nicolas Stockhammer (* 1975 in Wien) ist Politikwissenschaftler mit Fokus auf Sicherheitspolitik (Extremismus- und Terrorismusforschung). Er leitet seit 2021 das Research Cluster Counter-Terrorism, Countering Violent Extremism & Intelligence an der Donau-Universität Krems.

Die erhöhte Terrorwarnstufe in Wien vom 15. März hat hierzulande wieder in Erinnerung gerufen, dass der transnationale Terrorismus eine permanente Bedrohung ist, mit der wir leben müssen. Das Terrorrisiko bleibt aufrecht – sowohl abstrakt als auch konkret, falls sich entsprechende Hinweise verdichten. Wenn sich die terroristische Gefahr nicht unmittelbar in Anschlägen manifestiert, dann zumindest in der kollektiven Gefährdungswahrnehmung. In einigen europäischen Metropolen sind regelmäßig wiederkehrende Terroralarme keine Seltenheit.

Terrorismus ist eine gewaltbasierte Kommunikationsstrategie. Die Logik terroristischer Gewalt gründet auf der Voraussetzung, dass ein Terrorakt oder die punktuelle Androhung eines solchen diffuse Angst verbreitet. Das Erzeugen von Furcht und Schrecken ist dann bereits die Erfüllung einer perfiden Zermürbungsstrategie. Ein Kollateralaspekt hiervon ist das gleichzeitige Bewirtschaften von unterschiedlichen Adressatengruppen.

In erster Linie soll eine Verunsicherung möglichst vieler Bürgerinnen und Bürger erzielt werden, in zweiter Instanz soll an die Sicherheitsbehörden sowie konkurrierende extremistische Organisationen, letztlich aber auch an die Medien die Botschaft übermittelt werden: „Seht her, wir sind wieder da.“

Tragödie mit Todesopfern

Diese Aufmerksamkeitsökonomie zwingt die Öffentlichkeit und vor allem die Politik dazu, sich wieder mit den Terroristen und deren verfassungsfeindlichen Anliegen zu beschäftigen. Selbst dann, wenn die Terrorwarnung sich am Ende bloß als leere Drohung entpuppen sollte, entfalten diese Strategien der Kommunikation, der Zermürbung und schließlich der Provokation ihre Wirkung. Die Provokation besteht darin, dass Terroristen ihren taktisch-operativen „Vorsprung“ öffentlichkeitswirksam ausspielen. Der Zeitvorteil, aber auch das Überraschungsmoment liegen eindeutig aufseiten der Terroristen, was sie mitunter gekonnt in ihrer Propaganda inszenieren.

Der israelische Militärhistoriker und Autor Yuval Harari vergleicht Terroristen nicht ohne Grund mit Theaterregisseuren. Allerdings ist das „Theater“ des Terrorismus eine Tragödie mit echten Todesopfern und Verletzten. Terroristische Drohungen werden häufig so plakativ lanciert, dass sie eine überdimensionale Gefährdung suggerieren. Nicht zu vergessen die Bildersprache – hier polizeiliche Spezialkräfte, die in voller Montur im Anti-Terror-Einsatz versuchen, potenzielle Ziele zu sichern – dort die Terroristen, als gesichtsloses Phantom im Untergrund. Präemptives Handeln der Sicherheitskräfte, obwohl diese planmäßig strukturiert vorgehen, hat in der öffentlichen Wahrnehmung stets ein wenig den Beigeschmack des Improvisierten.

Die Selbstlegitimation des Terrorismus als Gewalttaktik speist sich vor allem aus der Effektivität. Und die ist selbst im Fall einer Drohung zweifellos gegeben. Denn terroristische Akteure folgen einer Selbsterhaltungslogik nach simplen Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten. Dabei wird sehr genau abgewogen, was ihrer Sache zweckmäßig ist und was nicht. Gleichermaßen werden diese kalkulatorischen Abwägungen der Extremisten mit einem fiktiven Preisetikett versehen. Denn auch Terroristen sind, zumindest was deren Taktik und Strategien betrifft, rationale Akteure. Wenn ihnen seitens der Sicherheitsbehörden hohe Kosten für einen Anschlag aufgebürdet werden, dann sinkt gleichzeitig ihre Bereitschaft, sich auf ein solches Terrorszenario einzulassen. Gerade subkonventionelle Gewaltakteure wählen bevorzugt den Weg des geringsten Widerstands und präferieren daher grundsätzlich „weiche“, wenig gesicherte Ziele, wie eben im aktuellen Fall.

Die Lage schien beruhigt

Hinzuzufügen ist, dass eine konkrete Terrorwarnung, die vielleicht sogar spezifische Hinweise auf die terroristische Ziel- und Wirkmittelwahl, gegebenenfalls auf den Modus Operandi beinhaltet, nachweislich zu einer Abhärtung dieser deklarierten Ziele führt. Das würde wiederum die Kosten für die Terroristen im Falle einer tatsächlichen Durchführung des Anschlags enorm erhöhen. Deswegen werden sie in der Regel von der Umsetzung solcher bereits im Vorfeld angekündigten Szenarien Abstand nehmen.

Im Raum steht die Frage, warum die hiesige Terrorwarnung genau jetzt erfolgte. Dies soll mit dem Jahrestag des Kriegsbeginns in Syrien zusammenhängen, was auch die Zielwahl der kolportierten Anschlagspläne erklären könnte: kirchliche Einrichtungen der syrisch-christlichen Diaspora in Wien. Im Anschluss an den Wiener Terroranschlag vom 2. November 2020 schien sich die jihadistische Bedrohungslage mindestens nach außen hin beruhigt zu haben. Mit Blick auf die rückläufige Statistik der verübten und vereitelten Terroranschläge in Europa seit 2020 ist diese Einschätzung korrekt.

Pandemie befeuert

Im Jahr 2020 etwa wurden in der EU 57 durchgeführte, vereitelte und gescheiterte Terroranschläge verzeichnet. Im Folgejahr waren es nur mehr 15, für 2022 stehen die Daten noch aus. Bei drei der vier 2021 tatsächlich umgesetzten Anschläge handelte es sich um jihadistische Terroranschläge.

Diesem zahlenmäßigen Rückgang zum Trotz ist das europaweite extremistische Gewaltpotenzial, insbesondere das jihadistische, seitdem graduell gestiegen. Dies hat vor allem mit einer beschleunigten Radikalisierung zu tun, die spätestens seit dem Aufkeimen von Covid-19 Ideologiespektren-übergreifend zu beobachten ist. Die Pandemie hat, befeuert durch Verschwörungserzählungen, Fake News und eine zunehmende gesellschaftliche Polarisierung, neue Motive für Wut und potenzielle terroristische Gewalt entstehen lassen. Die Radikalisierung ist leider eine eindeutige „Gewinnerin“ der Pandemie.

Aus der Perspektive der Sicherheitsbehörden gibt es ebenfalls einige Aspekte, die im Fall von konkreten Anschlagshinweisen zu berücksichtigen sind. Zuerst das Gebot, die Öffentlichkeit hinreichend und mit Bedacht zu informieren. Andernfalls würde man die Deutungshoheit sozialen Medien und dem Boulevard überlassen und Unsicherheit erzeugen. Zudem ist relevant, woher die Information über einen allfälligen geplanten Terrorplot stammt. Diese kann entweder das Resultat eigener Ermittlungen oder der Ausfluss einer Kooperation mit internationalen Nachrichtendiensten sein. In der aktuellen Wiener Konstellation ist jedoch eher der Umstand entscheidend, dass unsere Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst wichtige Hinweise rechtzeitig im Vorfeld einer möglichen Tatbegehung zur Verfügung hatte, gleichgültig, ob dies aufgrund von investigativen Nachforschungen oder einem Tipp erfolgt ist.

Das kann durchaus als Nachweis dafür angesehen werden, dass unsere Terrorismusbekämpfung nach der Neuaufstellung des Verfassungsschutzes adäquat funktioniert.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.03.2023)