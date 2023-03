Messi sorgt in Buenos Aires für Masseneuphorie

Die WM-Helden kehren heim: Lionel Messi ist zurück in Argentinien – und zieht das ganze Land in seinen Bann.

Das krisengeplagte Land begrüßt begeistert sein Weltmeister-Team. Zwei unbedeutende Freundschaftsspiele brechen schon vor Anpfiff sämtliche Rekorde.

Buenos Aires. Den Argentiniern fliegen irre Zahlen täglich um die Ohren. Um 102,5 Prozent stiegen die Preise zuletzt im Jahresvergleich. 7,5 Billionen Pesos Staatsschulden konnte der Finanzminister gerade noch umschulden. Der Leitzins liegt bei 78 Prozent und für den Dollar, den alle wollen, aber keiner (legal) bekommt, gelten 15 oder 18 oder 20 verschiedene Wechselkurse, so genau weiß das niemand. 25 Milliarden Euro Verluste hinterlässt eine der drei ärgsten Dürren der Geschichte. In Buenos Aires lagen die Temperaturen die letzten zwei Wochen acht Grad über dem langjährigen Durchschnitt. Mehr als 100.000 Haushalte schwitzten im Dunklen, ohne Strom und Wasser, weil Sicherungen, Stromleitungen oder Verteilerkästen überhitzten und in Brand gerieten.

Doch inmitten dieses Abbildes eines Landes im Abwärtsstrudel gibt es noch eine Zahl: 1.895.772. So viele Personen registrierten sich auf der website www.deportick.co, um an der virtuellen Warteschlange teilzunehmen, an deren anderem Ende 63.361 Eintrittskarten bereit standen für ein Fußballspiel, in dem keine Qualifikation ausgespielt wird, taktische Finessen im Hintergrund stehen und es gegen eine Ersatzauswahl eines drittklassigen Kleinstaates geht. Argentinien spielt am Donnerstag gegen Panama.