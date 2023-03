Kleine Banken und ihr großes Risiko

Nach Deutschland liegen die meisten Banken, die als nicht signifikant gelten, in Österreich. Über ihre dennoch bedeutende Rolle.

Es waren Namen, von denen kaum einer etwas gehört hatte: Silicon Valley Bank, Silvergate Capital und Signature Bank. Die kleinen US-Kreditgeber erlangten durch ihren Kollaps größte Berühmtheit und lösten weltweit Marktturbulenzen aus. Bei der First Republic bleibt es noch spannend. Die Aktien des Kreditgebers aus San Francisco zeigten erhebliche Ab- und dann wieder Aufschläge. Sie alle sind keine systemrelevanten Banken, sondern kleinere Institute. Sie werden von den US-Behörden weniger streng überwacht.

Damit rücken kleinere und mittelgroße Banken auch in Europa in den Fokus. „Weniger bedeutende Institute“ (Less Significant Institutions, kurz: LSIs) spielen vor allem in Österreich eine tragende Rolle.