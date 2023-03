Vor mehr als 100 Jahren verübten deutsche Soldaten einen Völkermord im heutigen Namibia. Der Film „Der vermessene Mensch“ (mit Peter Simonischek) will ihn aufarbeiten.

Berlin, 1896: Der junge Ethnologe Alexander Hoffmann (Leonard Scheicher) will in die Fußstapfen seines Vaters treten. Dieser ist sechs Jahre zuvor auf einer Forschungsreise in Afrika gestorben. „Was ist ihm zugestoßen?“, will die junge Dame beim Kaffeekränzchen wissen. „Wilde?“ Wie man eben so redet um die Jahrhundertwende . . .