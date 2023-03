Drogen mit "Der Pate"-Fotos von Mafia beschlagnahmt

Drogen im Wert von 200.000 Euro wurden gefunden. Kurioserweise waren auf den Drogenpackungen Bilder von echten und fiktiven Mafiabossen.

Die italienische Polizei hat eine Drogenladung in Verpackungen mit Bildern gefürchteter Bosse der sizilianischen Mafia entdeckt. In einem Lagerhaus in Marsala im Westen Siziliens wurden Haschisch, Marihuana und Kokain im Wert von etwa 200.000 Euro beschlagnahmt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Ein 28-Jähriger wurde beim Verlassen des Lagerhauses festgenommen, nachdem die Beamten 50 Gramm Kokain bei ihm gefunden hatten. Beschlagnahmt wurden Päckchen mit Haschisch, auf denen Bilder des im Jänner festgenommenen Mafia-Bosses Matteo Messina Denaro, der langjährigen Nummer Eins der Cosa Nostra Toto Riina und der fiktiven Filmfigur des von Marlon Brando gespielten Paten Vito Corleone abgebildet waren.

Der 60-jährige Boss Messina Denaro war bis zu seiner Verhaftung der bekannteste Flüchtige der sizilianischen Mafia, während Riina, der 2017 im Gefängnis starb, als "Boss der Bosse" der sizilianischen Mafia galt. Er wurde 1993 festgenommen. Beide wurden wegen einer Reihe brutaler Morde zu mehrfachen lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Die Polizeirazzia am Dienstag fand in der sizilianischen Provinz Trapani statt, wo Messina Denaro vermutlich die meiste Zeit seiner 30-jährigen Flucht verbracht hat, geschützt durch Mafia-Clans.