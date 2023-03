Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Selenskij erinnert an erste Kriegserfolge: Ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskriegs hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij an die ersten Erfolge seiner Armee erinnert. Am 21. März 2022 sei der Kampf um das Dorf Moschtschun unweit der Hauptstadt Kiew gewonnen worden, sagte Selenskij in seiner abendlichen Videoansprache am Dienstag. "Das war der erste große Schritt unseres Staates in Richtung des Sieges in diesem Krieg.“ Mehr dazu



Wer darf in der SPÖ abstimmen? Die SPÖ entscheidet heute in einem Präsidium, wie sie die Mitgliederbefragung über den Parteivorsitz abwickeln wird. Festgelegt wird der Zeitraum der Abstimmung sowie wie lange man schon Parteimitglied für eine Teilnahme sein muss. Eine zentrale Frage auch: Lässt man neben Pamela Rendi-Wagner und Hans Peter Doskozil noch einen weiteren Kandidaten zu? Mehr dazu

Macron stellt sich TV-Interview: Zwei Tage nach der Verabschiedung der umstrittenen Pensionsreform in Frankreich will Präsident Emmanuel Macron sich am Mittwoch an die Bevölkerung wenden. Er werde sich eine halbe Stunde lang live in den Mittagsnachrichten interviewen lassen, teilte der Elysée-Palast mit. Trotz anhaltender Proteste gegen die Pensionsreform wolle Macron weder die Regierungsmannschaft auswechseln noch das Parlament auflösen, hieß es in seinem Umfeld. Mehr dazu

Die plötzlich doch ganz böse FPÖ: SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner nennt die FPÖ neuerdings den „wahren Feind“ und will sich ihr „entgegenstellen“. Dabei hat ausgerechnet ihre Partei emsig am blauen Wiederaufstieg mitgewirkt, schreibt Klaus Knittelfeder in seiner Morgenglosse. Mehr dazu

Gecko aufgelöst: Waren drei Jahre Coronapolitik umsonst? Die Pandemie ist vorbei, die Politik will jetzt nichts mehr von Maßnahmen, Strafen, Impfkampagnen und Kommissionen wissen. Warum erklärt Julia Wenzel aus der Innenpolitikredaktion im "Presse"-Podcast. Mehr dazu

Heute vor 90 Jahren schrieb die „Neue Freie Presse“ über die Regierungserklärung Adolf Hitlers. Mehr dazu