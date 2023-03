Klagenfurter Stadtsenat will Bahnhof alkoholfrei machen

Der Hauptbahnhof und das umliegende Bahnhofsviertel sind als Aufenthaltsort von alkoholisierten Personen bekannt. 2022 gab es dort 370 Polizeieinsätze.

Für den Klagenfurter Hauptbahnhof und das gesamte Bahnhofsviertel soll künftig ein Alkoholverbot gelten. Das beschloss der Stadtsenat am Dienstag einstimmig, teilte die Stadtkommunikation in einer Aussendung mit. Die Gegend sei als Aufenthaltsort von alkoholisierten Personen bekannt, die Polizei verzeichnete im vergangenen Jahr rund 370 Einsätze am Bahnhof. Der finale Beschluss der Verbotszone erfolgt durch den Gemeinderat.

Im Stadtsenat wurden am Dienstag Vertreter der ÖBB, der Polizei und des Ordnungsamtes zu diesem Thema gehört, die sich unisono für ein solches Verbot ausgesprochen haben. Wie Gesundheitsreferent Franz Petritz (SPÖ) anmerkte, sei ein alleiniges Verbot allerdings zu wenig, es müssten auch Begleitmaßnahmen diskutiert werden, damit sich die Szene nicht einfach nur verlagert. Deshalb sollen die Streetworker der Stadt intensiv eingebunden werden.

(APA)