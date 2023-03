Bei Flurreinigung im Burgenland gefundener Totenkopf ist historisch

Vor einigen Jahren habe man der Fundstelle bereits Überreste römischer Soldaten entdeckt, erklärt die Polizei. In Podersdorf fanden Gemeindearbeiter ebenfalls einen Schädelknochen.

Die Herkunft eines Schädelknochens, der bei einer Flurreinigung am vergangenen Wochenende in Wallern (Bezirk Neusiedl am See) gefunden worden war, ist geklärt: Der Fund könne nach Untersuchungen "zweifellos als historisch eingestuft werden", berichtet die Landespolizeidirektion Burgenland. An der Fundstelle sei man vor einigen Jahren bereits auf mehrere Knochen römischer Soldaten und einen Grabstein gestoßen.

Ein Mann war am Samstag im Zuge einer Abfallsammlung nahe eines Steinbruchs auf den Totenkopf gestoßen. Es sei nicht auszuschließen, dass in diesem Bereich weitere Knochen aus dieser Epoche zum Vorschein kommen, hieß es weiters.

Schädelknochen in Podersdorf entdeckt

Die Polizei teilt außerdem mit, dass am Dienstag ein Gemeindearbeiter in Podersdorf (Bezirk Neusiedl am See) bei der Strandpflege ebenfalls auf zwei Teilstücke eines menschlichen Schädelknochens gestoßen sei. Die weiteren Untersuchungen werden vom Landesmuseum und dem Landeskriminalamt Burgenland durchgeführt.

