Orlan: Frankreichs schrillste lebende Künstlerin

Immer auf der Suche nach Möglichkeiten, weibliche Stereotypen zu brechen - Heilige, Hure, makellose Schönheit: Orlan in ihrer Wiener Ausstellung in der Verbund-Galerie. (c) Die Presse/Clemens Fabry (Clemens Fabry)

Ihren Kampf gegen Konformität sieht Orlan von Influencerinnen gefährdet. Zu Besuch in ihrer ersten Wiener Ausstellung.

Es sei doch schön, in einem Land noch als aufstrebende Künstlerin gelten zu dürfen: Orlan (75), sicher die schrillste, aber durchaus auch bekannteste lebende bildende Gegenwartskünstlerin Frankreichs, freute sich am Dienstag sichtlich über ihre erste Einzelausstellung in Österreich. Man glaubt es kaum, aber sie bestand darauf - die 50 Werke in der Vertikalen Galerie, dem Stiegenhaus der Verbund-Zentrale Am Hof, sind ihr erster großer Auftritt hier.

Dabei wird wohl jeder schon einmal am Gesicht dieser Dame hängen geblieben sein: Sie trägt stolz zwei mondsichelartige "Beulen", wie sie selbst sie nennt, an den Schläfen. Was sie - zumindest in den Augen von "Raumschiff Enterprise"-Fans - ein wenig wie eine Klingonin aussehen lässt. Es ist vielleicht kein Zufall, dass die Staffel dieser Sci-Fi-Serie, in denen dieses außerirdische Kriegervolk erstmals mit Höckern im Gesicht auftrat, Ende der Achtzigerjahre herauskam.

1990 begann Orlan eine Reihe plastisch-chirurgischer Eingriffe, in denen sie ihr Aussehen verändern ließ, sie als Performance von Satelliten live in Museen übertragen ließ. Ihr ging es dabei um Veränderungen, die von Schönheitsstereotypen bewusst abwichen. Sie wollte ihr Aussehen selbst bestimmen, ganz nach Sartre - der Mensch sei, was er aus sich mache. "Ich deformiere mich, um mich zu einer anderen zu reformieren", beschrieb sie es im Manifest ihrer "Carnal Art". Daraus hervor gingen Fotos ihres verschwollenen Gesichts und ihrer opulenten Inszenierungen der OP-Säle, mit Obst und bunten Kostümen, sie ließ die Eingriffe nur mit Lokalanästhesie vornehmen.

Sieht sie ihren Kampf gegen Schönheitsideale heute, 30 Jahre später, in Zeiten von Foto-Filtern und konformen Social-Media-Influencerinnen als verloren an? "Untröstlich" sei sie über diese Entwicklung, sagt sie. Manchmal beschleiche sie dadurch das Gefühl, dass ihr ganzes Leben keinen Sinn gehabt habe. Aber niemals würde sie, die Feministin, zu kämpfen aufhören. Gegen das Patriarchat. Gegen Religionen (nicht gegen Gläubige). Gegen das Weinen von Frauen, es sei denn, aus Wut.