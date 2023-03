Britin verkauft Haus, in dem sie 102 Jahre lang gewohnt hat

Als Nancy Joan Gifford zwei Jahre alt war, zog sie mit ihren Eltern in das kleine Haus in Somerset. Der Preis damals: 200 Pfund. Nun wird es verkauft.

Zwei Weltkriege, die Erfindung des Fernsehens, die Mondlandung und viele weitere Jahrhundertereignisse hat die Britin Nancy Joan Gifford erlebt. Und das alles, am selben Wohnort. Aktuell feiert sie ihren 104. Geburtstag. In ihrem ganzen Leben ist sie nur ein einziges Mal umgezogen. Nämlich bei ihrem Einzug im Alter von zwei Jahren, mit ihren Eltern, in das kleine Haus in Somerset. Dort wohnte sie bis heute, also 102 Jahre lang. Rekordverdächtig.



1939 heiratete sie ihren Mann Bert Gifford und sie lebten mit ihren Kindern weiterhin in dem Haus, das 1882 gebaut wurde. Der Sohn John, heute 79 Jahre alt, sagte zur BBC, das Aufwachsen dort – war „fantastisch“.



Nun ist Nancy Gifford, aufgrund ihrer sich verschlechternden Gesundheit gezwungen, in das nahe gelegene Pflegeheim St. Benedict in Glastonbury zu ziehen, sagten die Immobilienmakler Holland und Odam, die das Einfamilienhaus verkaufen.

Um 200 Pfund gekauft

Der Kaufpreis für das Haus mit drei Schlafzimmern, im englischen Dorf Street, lag im Jahr 1921 bei 200 Pfund. Jetzt soll es rund 170.000 Pfund kosten. Mit der Berechnung der britischen Notenbank von einem Pfund 1921 und dem Wert heute von ca. 39 Pfund, wäre das 80 Quadratmeter große Haus, ohne Wertsteigerung, nun 7800 Pfund wert.

(Red.)