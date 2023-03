Studie: Bäume fördern die Gesundheit

(c) Bruno Kelly

Regenwald bei Manaus, der Stadt am Zusammenfluss von Rio Negro und Solimoes, die ab hier Amazonas genannt werden.

Regenwald bei Manaus, der Stadt am Zusammenfluss von Rio Negro und Solimoes, die ab hier Amazonas genannt werden. (c) Bruno Kelly

Die positiven Wirkungen des Waldes beginnen bei der Neuroentwicklungen von Kindern und gehen bis zu den kognitiven Fähigkeiten im Alter. Das zeigt eine Studie, die nun in Wien veröffentlicht worden ist.

Nicht erst seit sich ein heißer werdendes Klima immer stärker bemerkbar macht, nehmen wir die Wälder der Erde vor allem als Patienten wahr, um dessen Befinden es nicht so gut aussieht: Ob Regenwälder in den Tropen oder boreale Wälder in den gemäßigten Klimazonen: Da wie dort sind es vor allem Hiobs-Botschaften aus den Wäldern der Erde, die uns erreichen.