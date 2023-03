Kampf um Bachmut: Die Ukraine spielt im Krieg auf Zeit

(c) REUTERS (VIOLETA SANTOS MOURA)

In Bachmut gefallen: Begräbnis für den ukrainischen Soldaten Dmytro Kotsjubailo, genannt "Da Vinci".

Noch gibt Russland den Takt vor. Doch dank westlicher Waffenhilfe könnte Kiew bald Offensivkräfte sammeln. Im Visier: der besetzte Süden – und die Krim.

Die Ukraine wird die Reste der russischen Armee in diesem Frühjahr vernichten“, schreibt der Militärexperte Thomas Theiner auf Twitter und fügt hinzu: „Und es wird glorreich sein.“ Diese Sätze mögen übertrieben optimistisch wirken. In der Tendenz spiegeln sie jedoch die aktuelle Einschätzung des Ukraine-Kriegs der meisten Experten aus dem Westen wider. Erst in der Vorwoche hat das amerikanische Institut für Kriegsstudien zum wiederholten Male behauptet, die russischen Truppen hätten sich „aufgrund erheblicher Personal- und Ausrüstungsverluste verausgabt und Offensivpotenzial eingebüßt“.

Dagegen wird von der Ukraine das Bild vermittelt, sie habe eine taktisch versierte und clevere Armee, die den russischen Invasoren überlegen ist.

Die Realität ist derzeit (noch) eine andere. Die russischen Streitkräfte haben die Initiative übernommen und die Ukrainer sind im Verteidigungsmodus. Bisher ist im Ukraine-Krieg nichts entschieden. „Es ist ein zermalmender Zermürbungskrieg, in dem keine Seite einen eindeutigen militärischen Vorteil hat“, sagte erst vor Kurzem Avril Haines im US-Kongress.