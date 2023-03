Die Phase der starken Zinserhöhungen scheint sich dem Ende zuzuneigen. Werden die Notenbanken die Inflation dennoch in den Griff bekommen?

So viele und so steile Zinserhöhungen wie in den vergangenen zwölf Monaten hatte der US-Notenbank Fed vor einem Jahr kaum jemand zugetraut: Zwei Jahre lang hatte die wichtigste Zentralbank der Welt zuvor ihren Leitzins im Zuge der Coronakrise bei null gehalten. Die niedrigen Zinsen sollten der Wirtschaft auf die Sprünge helfen. Auf die Verbraucherpreise schien die lockere Geldpolitik zunächst keine Auswirkungen zu haben, wenngleich sie die Preise von Vermögenswerten (Immobilien, Aktien, Kryptowährungen) in lichte Höhen katapultierte.

Doch dann kehrte die Verbraucherteuerung mit aller Wucht zurück, und die Fed reagierte unerwartet scharf: Sieben Mal hob sie im Vorjahr ihren Leitzins an, im heurigen Februar setzte sie noch eins drauf, sodass die Zinsen am Mittwoch, bevor die nächste Erhöhung erfolgen sollte, bereits in der Spanne von 4,5 bis 4,75 Prozent lagen.

Europa hinkte wie so oft ein wenig hinterher. Dort begann die EZB erst im Sommer mit den Erhöhungen, nachdem zuvor die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs die Inflation hatten hochschnellen lassen. Die bisher letzte Leitzinsanhebung um einen halben Prozentpunkt auf 3,5 Prozent gab es vorige Woche. Einige hatten bereits damit gerechnet, dass sich die EZB angesichts der Bankenkrise (die sich vorerst auf die USA und die Schweiz zu beschränken scheint) einen so großen Schritt nicht mehr zu setzen traut.

Tatsächlich dürften die Währungshüter auch ein wenig Bauchweh gehabt haben. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg erfuhr, hat man sich für diese große Erhöhung entschieden, um die Märkte nicht in Panik zu versetzen.

Erst waren in den USA zwei mittelgroße Banken kollabiert und verstaatlicht worden, dann traf das Misstrauen der Anleger eine Reihe kleinerer und mittelgroßer Finanzhäuser des Landes. Ein Domino-Effekt, der auch jenseits des Atlantiks angekommen ist.



