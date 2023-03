ORF: Wann ist dieser Schaukampf zu Ende?

(c) Peter Kufner

Wenn nicht bald gehandelt wird, wird sich der Niedergang des österreichischen Medienstandortes weiter vollziehen. Profiteure sind Google, Facebook und Co.

Der Autor: Heinz Lederer (*1963) ist Berater und Lobbyist und leitet seit 2017 den „Freundeskreis“ der Sozialdemokraten im ORF-Stiftungsrat.

Der Niedergang des österreichischen Medienstandortes und seine Auslieferung an die New Economy (GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple) durch Kurz, Blümel und Fleischmann soll an drei Beispielen erklärt werden. Für die schwarz-blaue Koalition war es ein zynisches Strategiespiel, wie die bekannt gewordenen Chats im Zusammenhang mit dem ORF gezeigt haben, und die jetzige Regierung führt es offenbar fort.

1) „Wiener Zeitung“: Durch das Ibiza-Video und die aufgedeckten Chats zeigte sich, dass die „Wiener Zeitung“ bereits 2017 als willfährige Journalistenakademie im Konzept von Schwarz-Blau vorgesehen war und durch den Digitalisierungsauftrag der aktuellen Bundesregierung seine Vollendung finden soll. Ziel war und ist „das Schwächen“ aller Printmedien durch subventionierte Konkurrenz im digitalen Bereich. Fest steht, dass die „WZ“ im Besitz der Republik immer unter vollumfänglicher Kontrolle des Bundes stand. Nun wird aufseiten des Zeitungsverbandes zu Recht vor unverhältnismäßigen Wettbewerbsverzerrungen gewarnt, da eine Bezahlschranke für ein mögliches Onlinemedium zur Erhaltung der „WZ“ bislang nicht vorgesehen ist!

2) Digitalnovelle des ORF: Jeder Generaldirektor musste immer wieder vor den jeweiligen Medienministern und -ministerinnen der ÖVP Abbitte leisten. Gleichzeitig wurden VÖZ und ORF unentwegt unter dem Motto „Divide et impera“ aufeinandergehetzt. Große Zugeständnisse des ORF zur Reform der blauen Seite und eine Reduktion der Artikel um 50 Prozent, dafür mehr Bewegtbildanteil, wurden von politischer Seite nicht einmal ignoriert. Solang es keine Digitalnovelle gibt, die das ORF-Gesetz und damit den ORF zukunftsfit macht, wird es eine ewige Unruhe im österreichischen Medienstandort geben. Zur Freude der wohlorganisierten globalen GAFA-Player.

3) Das Erkenntnis des VfGH:Auch der Entscheid des VfGH über die Schließung der Streaminglücke wurde als Machtinstrument der ÖVP benützt. Denn wie man dieser Tage sieht, wird ein Schaukampf über die Finanzierung des ORF von der ÖVP-Medienministerin befeuert, aber gleichzeitig keine offene, ehrliche Diskussion über den Wert des öffentlich-rechtlichen Programms in einer modernen europäischen Demokratie geführt.

Das Ergebnis dieser Finanzierungsdiskussion des ORF wird eine Schwächung des gesamten österreichischen Medienstandortes und im schlimmsten Fall ein Teilverkauf von ORF-Kanälen. Als Schlussfolgerung bleibt bestehen, dass sich eine „Allianz der Willigen“ bilden muss, die die Gesamtheit des Medienstandortes absichern wollen und daher die Zukunft des ORF gegen den Ausverkauf an deutsche und amerikanische Schnäppchenjäger tunlichst verhindern.

Eigene Reformbemühungen programmlicher, inhaltlicher wie auch struktureller Natur des ORF müssen die Basis für die Transformation darstellen.

Notwendige Relaunches rasch angehen

Das bedeutet konkret, alle Formate und Diskussionssendungen auf ihre Relevanz und Akzeptanz hin zu überprüfen und notwendige Relaunches rasch anzugehen. Strukturelle Maßnahmen müssen umgehend Veränderungen in der Organisationsform des ORF (Bsp. Multimedialer Newsroom) nach sich ziehen. Sonst nützt die bestgemeinte Finanzierungslösung nichts.

Am Ende werden die Seherinnen und Seher sowie eine neue Regierung zu bewerten haben, ob Generaldirektor Roland Weißmann und die Grünen im detaillierten Sideletter ihre Seelen und den ORF an Fleischmann und Kurz und deren ÖVP-Strategiespiel verkauft haben, und daraus Schlüsse ziehen müssen.





("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.03.2023)