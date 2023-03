Von falschen und richtigen Polizisten

Ich bat den Polizisten, sich bezüglich meines armen Neffen an meinen reichen Onkel zu wenden. Die regeln das intern.

Der Autor: Egyd Gstättner (*1962 in Klagenfurt) ist Autor, Gestalter von Features für den Rundfunk, Theatermacher und Kolumnist. Zuletzt erschienen: „Ich bin Kaiser“ (Picus, 2022).

1. Mein Neffe Hyazinth:

Neulich rief bei mir die Polizei an. Mein Neffe hatte einen Unfall verursacht. Das koste 80.000 Euro. Ich solle das Geld einem Polizisten in Zivil gleich am Gartenzaun bar übergeben. „Ich habe weder 80.000 Euro, noch einen Neffen!“, sagte ich dem Polizisten. Daraufhin wurde er laut: „Einen Neffen kann man immer haben, selbst wenn man gar nichts von ihm weiß! Ihrer heißt Hyazinth Gstättner, lebt in Amerika und ist noch lebensunfähiger als Sie! Wie man einen reichen Onkel in Amerika haben kann, kann man auch einen armen Neffen dort haben!“

Ich bat den Polizisten, sich bezüglich meines armen Neffen an meinen reichen Onkel zu wenden. Die beiden regeln das intern. Jetzt hörte sich der Spaß aber auf, und der Polizist drohte bei seiner Telefonamtshandlung, sollte ich der Zahlungsaufforderung nicht unverzüglich nachkommen, sähe sich die Bundespolizeidirektion gezwungen, mit allen intimen Geheimnissen meines Neffen an die Öffentlichkeit zu gehen. Das wollte ich nun doch nicht! Daher sagte ich: „Also gut, 30.000. Das sind meine gesamten Ersparnisse!“ – „30.000 gehen auch!“, sagte der Polizist. „Bis gleich!“

Ich ging zur Bank und behob 30.000 ab. Der Bankbeamte fragte mich, warum ich denn meine gesamten Ersparnisse behebe. Tja, und so klärte sich mein Fall schnell auf. Ich ging zur Polizeiinspektion, wo ich erfuhr, dass es eine richtige und eine falsche Polizei gebe, und wir erstatteten bei der richtigen Anzeige gegen die falsche.

Von diesem großen Abenteuer gerade erst nach Hause gekommen, klingelte mein Handy. Es war Hyazinth. „Lange nichts von dir gehört, Onkel!“, begann er. Er fragte mich, was ich denn mit den 30.000 Euro gemacht hätte. Doch wohl hoffentlich nicht auf die Bank gelegt! Ob ich wahnsinnig geworden sei? Noch nie was von Inflation gehört, dummer Onkel? Morgen behördlich verordnete Kontosperre! Ich habe auch schon besser geträumt.

2. Die Wahrheit ist dem falschen Polizisten zumutbar.

Seit die Bank nur noch mickrige Zinsen zahlt, bunkere natürlich auch ich meine Milliarden zu Hause unter meinem Kopfpolster. Jedenfalls war es kein Wunder, dass unlängst wieder ein falscher Polizist bei mir anrief und mich ganz aufgeregt davon in Kenntnis setzte, dass mein Enkel einen Unfall mit Todesfolge(!!) verursacht hatte und nun dringend 40.000 Euro Kaution benötigte. Ich sollte das Geld wieder gleich zum Gartentor bringen, dort würde ein verdeckter Ermittler es in Empfang nehmen!

Nun muss ich zugeben, dass mir nicht gar so viel an meinem Enkel liegt: Er interessiert sich nicht für Literatur und liest meine Bücher nicht. Und dann gleich 40.000 Euro! – „Hören Sie, Sie verwechseln mich, mein Herr! So viel hab ich nicht!“ Der falsche Polizist schluckte. „Na schön, ich will nicht so sein. Schließlich ist die Polizei dein Freund und Helfer! Sagen wir, Ihr Enkel benötigt 30.000 Euro!“

„30.000 Euro! Genau der Große Österreichische Staatspreis für Literatur! Sie verwechseln mich noch immer! Rufen Sie doch beim Kunstsenatspräsidenten an?“

Der falsche Polizist wurde ungehalten und setzte mich unter Druck: „25.000! Das ist jetzt mein letztes Wort!“– „25.000? Bachmannpreis! Wollen Sie mich demütigen?“ – „Jetzt reicht es! Wenn Sie das Geld nicht sofort herausbringen, wird ihr Enkel gefoltert!“ – „Oh, das tut mir aber leid! Womit denn? Handke?“ – „Schlimmer! Mit Ihren Gedichten!“ – „Ahh! Nur zu! Foltern Sie!“ – „Also, so geht das nicht! Was ist denn mit Ihren Milliarden zu Hause?“

„Wissen Sie, zu einem kleinen Teil hab ich sie in Gold angelegt und der Rest ist mein Vorlass! Reichtum der Dichtung! Ich hab schon alles in Kisten verstaut. Soll ich sie gleich rausbringen?“ – „Fuck you!“, schrie der falsche Polizist und legte auf. Ich habe nie mehr etwas von ihm gehört.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.03.2023)