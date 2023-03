Was wurde aus Dirk the DAX?

Dirk Müller gab dem weltweiten Kurssturz vor 15 Jahren ein Gesicht. Die schreckgeweiteten Gesichter der Kursmakler an den Börsen kehren nun wieder zurück in die Medien.

Erinnern Sie sich noch an Dirk the DAX? Das war jener Mann mit grau melierten Haaren und Dreitagebart, der 2008 dem weltweiten Kurssturz ein Gesicht gab. Dirk Müller war damals 39 Jahre alt und saß schon 15 Jahre lang „auf dem Parkett“ der Frankfurter Börse. Sein Konterfei – mit schreckgeweiteten Augen und sehr oft einer Hand vor dem offenen Mund – zierte monatelang die Titelseiten vieler Zeitungen von Tokio bis Chile, von Brasilien bis Italien und natürlich auch in Österreich. Es entstand ein regelrechter Hype um den Kursmakler, der viele Interviews gab, Bücher schrieb und viel später einen eigenen Aktienfonds eröffnete namens „Dirk Müller Premium Aktien“. Der performt bis heute nur mäßig.

Der Hype hat dem Mann nicht nur gutgetan. Dirk the DAX ist heute 54 und fiel immer wieder mit Thesen zum Finanzsystem auf, die eher nach Verschwörungstheorien klangen. Nun ist er Vorsitzender eines Vereins, der die ehemalige Burg Wersau in der Rhein-Neckar-Region erhalten und erforschen will.

Bei der aktuellen Finanzkrise, die ohnehin (noch) niemand mit der vor 15 Jahren vergleichen will, wird es neue Testimonials vor den Anzeigetafeln mit den Aktienkursen auf dem Parkett diverser Börsen brauchen. Die ersten Köpfe von (erstaunlicherweise immer noch vorwiegend) Männern wurden schon gesichtet.

