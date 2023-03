Serbien setzt in der Milchkrise auf Importzölle

EU-Anwärter Serbien versucht, die heimischen Milchbauern vor EU-Konkurrenz zu schützen – und verstimmt Brüssel. Derweil steigen die Preise für Milch und Milchprodukte ins Astronomische.

Belgrad. Nur in der EU, aber nicht in ihrem Wartesaal fallen die Butterpreise. Während die 250-Gramm-Packung beispielsweise in Deutschland wieder ab 1,49 Euro angeboten wird, ist der Preis für eine auf 200 Gramm geschrumpfte Packung Butter beim EU-Anwärter Serbien auf bis zu 4,20 Euro geklettert. Berücksichtigt man die Gewichtsunterschiede, beträgt Serbiens Butterpreis mehr als das Dreifache dessen in deutschen Ladenregalen, obwohl der statistische Durchschnittslohn mit 630 Euro netto im Monat nicht einmal ein Drittel des deutschen Salärs beträgt.

Neben der Inflation hat auch der Mangel die Milch- und Butterpreise im Balkanstaat in die Höhe schnellen lassen. Die Zahl der Milchkühe in Serbien ist seit 1975 von 2,2 Millionen auf knapp 800.000 geschrumpft: Erneut sind im vergangenen Jahr 80.000 Milchkühe ins Schlachthaus gewandert. Doch es sind nicht nur die geringen Abnahmepreise, die immer mehr der in Zahlungsschwierigkeiten geratenen Milchbauern den Abschied von ihrem Beruf nehmen lassen.