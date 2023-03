Viele SPÖ-Anhänger werden nun Parteimitglieder. Das Ziel: Schützenhilfe für Rendi-Wagner oder Doskozil.

Der Machtkampf zwischen Pamela Rendi-Wagner und Hans-Peter Doskozil ist eskaliert, die SPÖ gibt nach außen ein verheerendes Bild ab – aber Magdalena Six ist trotzdem begeistert: „Seitdem klar war, dass es in der SPÖ eine Mitgliederbefragung geben wird, haben wir deutlich mehr Zulauf“, freut sich die Vorsitzende der parteikritischen „Sektion 8“, einer Wiener SPÖ-Sektion, die als roter Thinktank und Vorreiter von Entwicklungen in der SPÖ gilt: „Sobald Menschen mitbestimmen dürfen ist es ein Anreiz, in die Partei einzutreten“, meint Six.

Über dieselbe Erfahrung habe auch Salzburgs SPÖ-Chef David Egger berichtet, der im April unter derzeit ungünstigen Bedingungen eine Wahl zu schlagen hat.