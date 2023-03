Jetzt kann sich jeder um den SPÖ-Vorsitz bewerben

Die Spitze der SPÖ einigte sich auf Details zur Chef-Wahl: Ab 24. April sollen die Mitglieder abstimmen – und es wird neben Pamela Rendi-Wagner und Hans Peter Doskozil weitere Kandidaten geben.

Neue Runde in der SPÖ-Führungsdebatte: Nachdem sich die Partei in der vergangenen Woche darauf geeinigt hatte, dass die rund 140.000 Mitglieder über die Führung der SPÖ entscheiden sollen, blieben etliche Fragen offen – vom Zeitpunkt bis zur Frage, ob es mehr als zwei Kandidaten geben darf. In einer Sitzung des Parteipräsidiums am Mittwoch diskutierte die SPÖ diese Fragen, herausgekommen ist ein Fahrplan für die Chef-Kür.

Wann findet die Chef-Wahl statt? Und wer darf sich dabei um den SPÖ-Vorsitz bewerben?

Die Abstimmung startet am 24. April – also einen Tag nach der Landtagswahl in Salzburg. Laufen soll die Befragung der Mitglieder bis 10. Mai. Zur Wahl stehen werden dabei mehr Kandidaten als nur die Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner und der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, wie in einer Pressekonferenz nach der Präsidiumssitzung erklärt wurde. Hürden dafür, wie man es im Vorfeld erwartet hatte, gibt es keine: Voraussetzung soll lediglich eine Parteimitgliedschaft sein – in der SPÖ geht man derzeit von fünf Bewerbern aus.