Handball: Westwien zieht sich 2023/24 aus der Männerliga zurück

Das Handball-Traditionsteam SG Westwien hat am Mittwochabend überraschend den Rückzug aus der heimischen Männerliga mit kommender Saison angekündigt. Die Clubführung des aktuellen Tabellenzweiten führte in einer Aussendung vor allem wirtschaftliche Gründe ins Treffen. Der fünffache Meister (zuletzt 1993) und Champions-League-Vierte 1994 will aber seine Nachwuchsarbeit weiterführen.