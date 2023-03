Worauf CEOs bei schnellem Wachstum achten müssen

Kolumne "Hirt on Management": Folge 197. Worauf Führungskräfte bei schnellem Wachstum zu achten haben. Teil 2 von 4.

Schnelles Wachstum stellt Unternehmen und deren CEOs vor ganz eigene Herausforderungen.

In der letzten Kolumne haben wir uns mit den zwei ersten Schlüsselpunkten, die man als CEO bei schnellem Wachstum beachten muss beschäftigt.

Erstens, der Zusammensetzung des Führungsteams und der zweiten Managementebene.

Zweitens, einer soliden mittelfristigen Finanzierung der Wachstumspläne, damit nicht in der Wüste das Benzin ausgeht.

Heute beschäftigen wir uns mit zwei weiteren Schlüsselpunkten, die CEOs bei schnellem Wachstum beachten müssen.

Wachstum muss letztendlich profitabel sein

Wachstum alleine reicht für unternehmerischen Erfolg nicht aus. Um wirklich kaufmännisch zielführend zu sein, muss Wachstum profitabel sein, es muss also einen Return-on-Investment haben, der höher als die Kapitalkosten ist, sonst betreibt man Wertvernichtung.

Wachstum ohne Profitabilität ist wie Völlerei oder Krebs. Es führt zu Fettleibigkeit oder zum Zerfall.

Der/die CEO ist hier gefordert, dafür zu sorgen, dass mit den Wachstumsplänen auch ein klarer und plausibler Plan dafür vorgelegt wird, wie ein robuster Return-on-Investment mit dem Wachstumsprojekt verdient werden wird und, dass dieser Plan in seinen Ergebnissen auch eingehalten wird.

Margin-of-Error versus Scheingenauigkeit

Gerne werden in solchen Situationen sehr detaillierte Planungsrechnungen erstellt, die durch ihre Vielschichtigkeit und mathematische Genauigkeit sorgfältige Planung und bequeme Voraussehbarkeit suggerieren sollen.

Die Praxis zeigt, dass es sich hierbei meist um Scheingenauigkeit und trügerische Sicherheit handelt.

Alle Business-Pläne haben etwas gemeinsam, nämlich die Tatsache, dass sie nicht eingehalten werden, weil sich in der Realität regelmäßig herausstellt, dass die Dinge anders sind, als man es sich bei der Planung vorgestellt hat.

Und das ist auch gut so, denn genau das ist einer der Eckpfeiler unternehmerischen Handelns, flexibel und angemessen auf die Abweichung der Realität vom Plan zu reagieren und eben nicht wie ein sturer Bürokrat an einem falschen Plan auf Punkt und Komma festzuhalten und damit geradewegs in den Abgrund zu fahren.

Dabei ist das, von Benjamin Graham entwickelte und von Warren Buffett mit großem Erfolg genutzte, Konzept der Margin-of-Error, entscheidend.

Ein Business Plan oder Geschäftsprojekt muss einen so hohen Return-on-Investment (20 Prozent, 30 Prozent, 40 Prozent und mehr) kaufmännisch plausibel in Aussicht stellen, dass es widerstandsfähig genug ist, um in der Realität tatsächlich mit einem angemessenen Return-on-Investment zum Erfolg geführt werden zu können.

Das liegt daran, dass es in der Natur der Planung liegt, dass diese falsch ist und in der Realität Abweichungen stattfinden, die oft den Return-on-Investment nach unten ziehen. Alles dauert also länger und kostet mehr, als erwartet.

Der/die CEO muss also darauf achten, dass ein Projekt und sein Return-on-Investment so robust sind, dass sie Wind, Wetter und rauer See trotzen und nicht nur bei Schönwetter den Hafen erreichen.

Wachstum erfordert daher echte Wettbewerbsvorteile und klare geschäftliche Erfolgsquellen (wie z.B.: besondere Kunden- oder Lieferantenbeziehungen, Kompetenzen, Technologien, Marktreputation, Marketing- und Vertriebskompetenzen und/oder Produktions- und Distributionskompetenzen, usw.) und es ist die Schlüsselaufgabe des CEOs sich über diese Wettbewerbsvorteile den Kopf zu zerbrechen und über einen Weg wie diese erlangt, verteidigt und ausgebaut werden können, statt sich mit Zahlenspielereien zu beschäftigen.

Das Wichtigste in Kürze

Bei schnell wachsenden Unternehmen müssen CEOs einen klaren Plan haben, wie Wettbewerbsvorteile erlangt, verteidigt und ausgebaut werden können, statt sich mit Zahlenspielereien zu beschäftigen und sie müssen wissen, wie und wann letztendlich Profitabilität erreicht wird.

Ausblick: Die nächste Kolumne von Michael Hirt erscheint am 6. April 2023 zur Frage: Worauf CEO‘s bei schnellem Wachstum achten müssen. Teil 3 von 4.



Michael Hirt ist Managementexperte und -berater, Executive Coach, Keynote Speaker und Buchautor. Hirt verhilft Führungskräften zu außergewöhnlichen Leistungs- und Ergebnissteigerungen, mit hoher Auswirkung auf den Erfolg ihres Unternehmens. Er studierte in Österreich, den USA (Harvard LPSF) und Frankreich (INSEAD MBA) und ist weltweit tätig.