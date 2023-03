US-Kriegsschiff illegal im Südchinesischen Meer?

Das chinesische Militär will einen US-Zerstörer ohne Genehmigung in seinen Hoheitsgewässern entdeckt haben.

Ein US-Zerstörer ist nach Angaben des chinesischen Militärs in die Gewässer um die Paracel-Inseln im Südchinesischen Meer eingedrungen. Der Lenkwaffenzerstörer "Milius" sei ohne Genehmigung der Regierung illegal in Chinas Hoheitsgewässer eingedrungen und habe den Frieden und die Stabilität in der stark befahrenen Wasserstraße untergraben, teilte das Militär am Donnerstag mit.

"Jederzeit in höchster Alarmbereitschaft“

"Die Streitkräfte werden jederzeit in höchster Alarmbereitschaft sein und alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die nationale Souveränität und Sicherheit sowie den Frieden und die Stabilität im Südchinesischen Meer entschlossen zu schützen", erklärte Tian Junli, ein Sprecher des chinesischen Kommandos.

Die USA haben ihre Allianzen im asiatisch-pazifischen Raum verstärkt, um Chinas Anspruch im Südchinesischen Meer und in der Straße von Taiwan entgegenzuwirken.

(APA/dpa)