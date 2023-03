Mikl-Leitner mit 24 Stimmen zur Landeshauptfrau gekürt

Live

Johanna Mikl-Leitner wurde vom Landtag zur Landeshauptfrau gewählt - mit einer Stimme mehr, als erwartet. Die ÖVP hält 23 Mandate, SPÖ, Grüne und Neos hatten angekündigt, gegen sie zu stimmen, die FPÖ wollte geschlossen ungültig wählen.

In Niederösterreich findet heute die konstituierende Sitzung des Landtages statt. Das Ziel: Die neue Landesregierung wird gekürt, Landeshauptfrau und Stellvertreter gewählt. Aber: Die SPÖ, die Grünen und die Neos haben im Vorfeld angekündigt, Johanna Mikl-Leitner nicht wählen zu wollen. Die FPÖ, die mit der ÖVP ein äußert umstrittenes Arbeitsübereinkommen geschlossen hat, gab bekannt, ungültig zu wählen, um Mikl-Leitner nicht zu verhindern, ihr Wahlversprechen, sie nicht wählen zu wollen, aber auch nicht zu brechen. Das Ergebnis: Die ÖVP-Landeschefin erhielt bei der Abstimmung 24 Stimmen - eine mehr als erwartet.

Konkret wurden von den 56 Abgeordneten 41 gültige Stimmen abgegeben, davon 24 für Mikl-Leitner und 17 gegen sie. Allerdings: Die Volkspartei hat nur 23 Mandate inne.

Der Livestream zur Landtagssitzung:

Vor dem Landhaus in St. Pölten haben sich seit der Früh Hunderte Menschen versammelt, um gegen das schwarz-blaue Bündnis zu protestieren. Alexander Pollak, Sprecher von SOS Mitmensch, sprach von einem "politischen Dammbruch".

Protestkundgebung SOS Mitmensch 'Keine Koalition mit Rassisten' APA/HELMUT FOHRINGER

"Wir wollen ein Zeichen setzen, dass wir das nicht so akzeptieren", betonte Pollak bei der Kundgebung mehrerer Organisationen mit bis zu 500 Personen unter dem Motto "Keine Koalition mit Rassisten!".

Buhrufe für Waldhäusl

Buhrufe gab es beim Eintreffen des Freiheitlichen Gottfried Waldhäusl, scheidender Asyllandesrat und künftiger Zweiter Landespräsident, mit FPÖ-Klubchef Reinhard Teufel gegen 8.00 Uhr im Landhaus. Waldhäusl wurde in den Redebeiträgen bei der Demonstration etwa als "Meister der Hetze" und "Vorreiter der Inkompetenz für seinen Aufgabenbereich" bezeichnet. Auch weitere Politiker wurden ausgebuht und ausgepfiffen.

Protest gegen Schwarz-Blau APA/HELMUT FOHRINGER

Pollak sprach von einer "Koalition mit Rassisten, mit Rechtsextremisten". Besonders scharf kritisierte er, dass die FPÖ wieder für das Integrationsressort zuständig ist. "Rassisten im Lande", der schwarz-blaue Pakt, und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) wurden in gemeinsamen Rufen der Teilnehmer eine "Riesenschande" genannt.

Grünen-Obfrau Krismer unter den Protestierenden

Rund 400 bis 500 Personen nahmen an der Kundgebung teil, hieß es von der Polizei auf Anfrage. Darunter waren auch die Grünen Abgeordneten mit Klubobfrau Helga Krismer an der Spitze, der St. Pöltner Vizebürgermeister Harald Ludwig (SPÖ) und Nationalratsabgeordneter a.D. Anton Heinzl (SPÖ).

Man wolle "lang anhaltenden Widerstand in Niederösterreich etablieren", hieß es in der Kundgebung mit Reden und Gesang. Auf Transparenten und Schildern war u.a. zu lesen: "Keine Koalition mit Kellernazis", "Keine Koalition mit Rassisten!", "Schämen Sie sich Fr. Kickl-Leitner" und "Abstand halten gegen Rechts". Veranstaltet wurde die Kundgebung von SOS Mitmensch in Kooperation mit #zusammenHalt NÖ, #aufstehn, Omas gegen Rechts, Verein Willkommen Scheibbs, SOS Balkanroute, Die Notbremsen - Flüchtlingshilfe Pillichsdorf sowie der Sprachwissenschaftlerin Ruth Wodak und der Schriftstellerin Gertraud Klemm.

(APA/Red.)