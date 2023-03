Audi Q8 e-tron: Angekommen bei Porsche Wien

Neue Maßstäbe in der elektrischen Premiumklasse: Mit dem Audi Q8 e-tron und Audi Q8 Sportback e-tron sind die Topmodelle der elektrischen SUVs und Crossover auf den Straßen angekommen.

Nur fünf Jahre nach der Markteinführung des ersten E-Fahrzeugs aus Ingolstadt präsentiert Audi mit dem SUV und dem Crossover eine perfekte Mischung aus Design, vollelektrischer Power samt gesteigerter Ladeperformance und Batteriekapazität, Bedienungskomfort und State-of-the-Art-Assistenzsystemen. „Vor allem die Reichweiten von bis zu 582 Kilometern des Audi Q8 e-tron und bis zu 600 Kilometer des Audi Q8 Sportback e-tron (jeweils nach WLTP) können sich sehen lassen“, erzählt Alfred Rotter, Spartenleiter Audi bei Porsche Wien.

Probefahrt Audi Q8 e-tron Wer sich von den Vorzügen des Q8 e-tron selbst überzeugen möchte, kann dies ab sofort im Rahmen einer Probefahrt bei Porsche Wien tun: Terminvereinbarung via Mail.

Bereits auf den ersten Blick besticht die elegante Linienführung des Fahrzeugs. Insbesondere fällt die neue Gestaltung der Front- und Heckpartie ins Auge, samt der charakteristischen Singleframe-Maske und dem invertierten Grill. Das weltweit bekannte Corporate Design ist an der Karosserie unübersehbar, wobei die charakteristischen vier Ringe zweidimensional gestaltet wurden und sich der Audi-Schriftzug samt der Modellbezeichnung an der B-Säule befindet.

Erstaunliches Kraftpaket

Für beide Karosserievarianten sind drei Versionen des vollelektrischen Antriebs verfügbar. Die beiden Motoren der Basismodelle, der Audi Q8 50 e-tron und der Audi Q8 Sportback 50 e-tron, entfalten im Boost-Modus bei einem Drehmoment von 664 Newtonmeter erstaunliche 250 kW (etwa 340 PS) Leistung. Die Batterie besitzt eine Speicherkapazität von netto 89 Kilowattstunden.

Die leistungsstärkeren Audi Q8 55 e-tron und Audi Q8 55 Sportback e-tron kommen mit einer Motorisierung von 300 kW (rund 407 PS) im Boost-Modus beim Kunden an. Die meiste Power entwickeln die beiden topmotorisierten Varianten, der Audi SQ8 e-tron und der Audi SQ8 Sportback e-tron, denn in ihnen sind drei Elektromotoren verbaut. Dabei sitzt ein 124 kW starker E-Motor an der Vorderachse und zwei weitere Aggregate mit jeweils 98 kW Leistung befinden sich an der Hinterachse. Sie entwickeln eine Boost-Leistung von mehr als 503 PS (370 kW, 973 Nm Drehmoment) bei einer Reichweite von 494 Kilometern beim SUV und 513 beim Sportback.

Für die beiden stärker motorisierten Versionen steht eine Batterieleistung von 106 kWh (netto) zur Verfügung. Die größeren Batterien können in ca. 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufgeladen werden und erlauben Fahrten von bis zu 420 Kilometern (nach WLTP).

Serienmäßig ist die Plug&Charge-Funktion dabei, mit der sich das Fahrzeug beim Einstecken des Ladekabels an kompatiblen Ladesäulen selbst autorisiert und die Säule freischaltet. Die Abrechnung erfolgt ebenfalls automatisch, was für zusätzlichen Komfort sorgt.

Optimale Aerodynamik

Ebenfalls ist sofort erkennbar, dass bei der Entwicklung des Audi Q8 e-tron und des Audi Q8 Sportback e-tron ein Hauptaugenmerk auf die Optimierung der Aerodynamik gelegt wurde: Radspoiler am Unterboden leiten den Fahrtwind an den Rädern vorbei, die Spoiler an der Vorderachse sind deutlich verbreitert und an der Hinterachse finden sich zusätzliche Spoiler. „Ein erstaunliches Stück Ingenieurleistung stellen die elektrischen Jalousien im Bereich des Kühlergrills dar, die sich automatisch verschließen, um unerwünschte Verluste an der Front zu vermeiden“, zeigt Rotter auf. „Durch dieses Element konnte der Luftwiderstand beim Q8 Sportback e-tron von 0,26 auf 0,24 cw und beim Q8 e-tron von 0,28 auf 0,27 verringert werden."

Komfort in allen Lebenslagen

Nach einem komfortabel einfachen Ladevorgang sorgt das Luftfederwerk mit geregelter Dämpfung für ein außerordentlich sanftes Fahrerlebnis. Dabei lässt sich die Höhe der Karosserie bei Bedarf je nach Fahrsituation um bis zu 76 Millimeter variieren. „Damit passen sich der Audi Q8 e-tron und der Audi Q8 Sportback e-tron an alle Witterungs- und Straßenverhältnisse an“, erzählt der Audi-Spartenleiter weiter. Für mehr Spielraum und Sicherheit in engen Kurven sorgt die Stabilisierungskontrolle. Durch die Überarbeitung der Lenkung präsentieren sich der Audi Q8 e-tron und der Audi Q8 Sportback e-tron deutlich agiler und das Lenkrad spricht auch bei geringem Einschlag direkter an und Bewegungen werden unmittelbar auf die Reifen übertragen.

Neben den physischen Sicherheitselementen sind im Audi Q8 e-tron und Audi Q8 Sportback e-tron Fahrerassistenzsysteme eingebaut, die die Umgebungsinformationen erfassen. Sie werden von einem zentralen Steuergerät ausgewertet. Zusätzlich wird ein Remote-Parkassistent erhältlich sein, mit dem sich das E-Fahrzeug über die myAudi App ferngesteuert auch in die kleinste Parklücke manövrieren lässt. Danach schaltet sich das Auto automatisch ab, die Parksperre wird aktiviert und die Türen werden verriegelt. Beim Ausparken startet der Motor wieder mit der App und das Auto wird aus der Parkposition gefahren – damit ist bequemes Einsteigen garantiert. Optional sind die digitalen Matrix-Scheinwerfer, die das Licht in 1,3 Millionen Pixel zerlegen und hochpräzise steuern. Ein Orientierungslicht markiert dabei die Position des Autos in der Spur, was vor allem bei Engstellen hilft, zentriert zu fahren.

Top-Interieur mit viel Licht

Wo das Design der Karosserie, die kraftvolle elektrische Motorisierung und Assistenzsysteme den Premium-Charakter des Audi Q8 e-tron und des Audi Q8 Sportback e-tron deutlich machen, ist auch der Innenraum ein Design-Schmuckstück. Durch das Panorama-Glasdach entfaltet sich ein Eindruck von Leichtigkeit und Weite, wobei das Öffnen des Glases elektrisch erfolgt. Das gilt auch für die lichtdichten Sonnenrollos. Durch die geöffneten Glaselemente des Panoramadachs wird der Innenraum effizient entlüftet und unterstützt die serienmäßige Zweizonen-Klimaautomatik. Ein integrierter Windabweiser reduziert Windgeräusche. Optional stehen eine Klimaautomatik mit vier Zonen und ein Air-Quality-Paket zur Verfügung. Sie erhöhen die Luftqualität im Innenraum mit zwei Ionisatoren, die Staubpartikel binden und sie auf den Fahrzeugboden sinken lassen. „Die Luft im Inneren wird dadurch sauberer und die Passagiere atmen weniger Staub ein“, erklärt Rotter. Der Kombi-Filter der Vierzonen-Klimaautomatik bindet zudem einen Großteil der Gase und des Feinstaubs. Zudem werden Allergene und Mikroorganismen unschädlich gemacht.

(c) AUDI AG

Ein Blickfang im Interieur sind die beiden großen, hochauflösenden Displays und das MMI-Touch-Response Bediensystem. Die 10,1 und 8,6 Zoll großen Bildschirme ersetzen beinahe alle konventionellen Schalter und Regler. Mit ihnen wird unter anderem die Klimaautomatik des Audi Q8 e-tron und des Audi Q8 Sportback e-tron gesteuert. Viele Funktionen sind zudem mit der Sprachbedienung aktivierbar. Das Audi Virtual Cockpit in voller HD-Auflösung macht das digitale Anzeige- und Bedienkonzept komplett. Optional verfügbar ist ein Head-up-Display, das Informationen – wie zur Navigation und Warnhinweise samt Daten von Assistenzsystemen – direkt in das Sichtfeld des Fahrers projiziert. Auf dem aktuellsten Stand der Technik ist ebenfalls das MMI-Navigationssystem samt integriertem WLAN-Hotspot für Geräte der Passagiere und das Infotainment-Paket.

Voll elektrisch und nachhaltig

Wo neueste Technik im Audi Q8 e-tron und im Audi Q8 Sportback e-tron Standard ist und die Vollelektrifizierung die Umwelt schont, stand die Verwendung nachhaltiger Materialien bereits bei der Entwicklung im Fokus. Dazu zählt der umfassende Einsatz von Rezyklaten für einen nachhaltigen Materialkreislauf. Bei Dämmungs- und Dämpfungsmaterialen und in den Teppichen werden Rezyklate ebenso verwendet wie bei der Dekoreinlage oberhalb des Displays. Sie besteht aus einem neuartigen Technikgewebe aus zum Teil wiederverwerteten PET-Flaschen. Erstmals kommen Rezyklate auch in sicherheitsrelevanten Bauteilen, wie bei den Kunststoffabdeckungen der Gurtschlösser, zum Einsatz. „Der Audi Q8 e-tron und der Audi Q8 Sportback e-tron werden dadurch in Europa und den USA zertifiziert bilanziell CO2-neutral ausgeliefert“, so Alfred Rotter, Spartenleiter Audi bei Porsche Wien.

(c) AUDI AG