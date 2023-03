Eheringe forever

Schmuck. In der Seitner Schmuckwerkstatt fertigt man edle Ringe.

Die Wahl des Verlobungsringes und in der Folge der Eheringe ist eine wichtige Angelegenheit: In der Seitner Schmuckwerkstatt ist man sich dessen bewusst und startet den Prozess mit einer individuellen Beratung. Im Gespräch legt man mit den Kunden gemeinsam das gewünschte Ringdesign fest. Dazu gehört, die Ringform, die Breiten, Höhen, Querschnitte etc. auszusuchen, die Ringgrößen zu bestimmen und das passende Edelmetall sowie Metallfarbe festzulegen. Auch die Oberflächen können nach Wunsch gewählt werden, ob poliert oder matt, Hammerschlag oder Einschlagmuster, Feilstriche oder eingefasste Diamanten – fast alles ist möglich. Auch verschiedene Steine und Schliffe können ausgesucht und je nach Budget oder Farbwunsch designt und verarbeitet werden. Mitunter werden auch unterschiedliche Ringe für Braut und Bräutigam angefertigt. Damit jeder seinen perfekten Ehering am Finger tragen kann – ein perfektes Zeichen der Liebe! Bei Seitner arbeitet man in Rotgold und Gelbgold sowie zwei verschiedene Weißgoldlegierungen – dabei wichtig: Unbedingt zum eigenen Hautton probieren, eventuell passt eine ganz andere Goldfarbe als gedacht!

Zum Unternehmen

Gegründet wurde das Traditionsunternehmen von Alfred Seitner im Jahre 1964, seine Kinder Manfred Seitner und Helga Dworzak-Seitner führten das Unternehmen erfolgreich über die Jahrtausendwende und übergaben es in den letzten Jahren an die dritte Generation. Nach dem Designstudium in London am Royal College of Art in London kehrte Katja Haschka-Seitner zurück nach Wien, um mit Manfred Seitner, Helga Dworzak-Seitner und ihrer Schwester Miriam Neuwirth das Unternehmen in die Zukunft zu führen. Das traditionelle Goldschmiedehandwerk steht bei Seitner im Mittelpunkt, aber auch die Weiterentwicklung von Design. Mit viel Liebe fürs Detail!