Ein 82-jähriger Mann ist Mittwochabend in der Wiener Innenstadt von einer Straßenbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei wollte der Pensionist beim Burgring die Straße überqueren und dürfte das Fahrzeug übersehen haben. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei der 82-Jährige mit den Beinen unter die Straßenbahn geriet.

Die Berufsfeuerwehr zog den 82-Jährigen hervor und die Berufsrettung übernahm die notfallmedizinische Versorgung des Schwerverletzten. Der Mann wurde mit lebensgefährlichen Blessuren in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht. Die Ringstraße musste in dem Bereich für rund eine Stunde gesperrt und der Verkehr in diesem Zeitraum umgeleitet werden.

