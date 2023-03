(c) Die Presse/Clemens Fabry

Die Haushaltsabgabe ist nun fix. Zahlen werden nur die Hauptwohnsitze. Medienministerin Susanne Raab präsentiert ihren Gesetzesvorschlag.

Die Koalitionspartner haben sich in Eckpunkten auf ein neues ORF-Gesetz geeinigt. Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) und Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer haben bei einem Mediengespräch am Donnerstag ihre Pläne in Grundzügen präsentiert.

Nun ist klar: Die Haushaltsabgabe wird als "ORF-Beitrag“ in der Höhe von 15 Euro kommen - exklusive der Länderabgabe, über die die Länder entscheiden können (aktuell heben sieben von neun Ländern ihn ein). Reine Nebenwohnsitze sind ausgeschlossen, zahlen müssen nur die Hauptwohnsitze. Alle die bisher von der GIS befreit waren, werden auch von der Abgabe befreit sein, sagte Ministerin Raab.

„Wir haben es uns nicht leicht gemacht“, sagte Raab. Es sei allerdings „als Grundvoraussetzung in Zeiten der Teuerung wichtig“ gewesen, „dass auch der ORF spart.“ Daher habe sich der ORF entschlossen, 325 Millionen Euro einzusparen. Gleichzeitig betonte sie, dass sich die Regierung zum Erhalt der Inhalte von Sport Plus und zum Erhalt des RSO bekenne.

Haushaltsabgabe: Eile war angesagt

Ein Gesetzesvorschlag eilte tatsächlich sehr: Jedenfalls im April sollte er im Parlament behandelt werden, sonst geht es sich nicht mehr aus, hieß es zuletzt aus dem Stiftungsrat.

Dort wird heute, wie man annehmen kann, hitzig über die Änderungen diskutiert, die anstehen. Die Ausgangslage ist bekannt: Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) arbeitet mit den Grünen als Reaktion auf ein Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs an einer Haushaltsabgabe anstatt der gegenwärtigen gerätegekoppelten GIS-Gebühr. Der VfGH hat das Streamen von ORF-Programm, ohne dafür Programmentgelt zu entrichten, als verfassungswidrig erkannt.

Im Stiftungsrat wurde derweil Alexander Hofer mit 34 von 35 Stimmen bestellt. Er folgt auf Robert Ziegler, der sich nach schweren Vorwürfen zurückzog.

