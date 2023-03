Zwei Rücktritte aus Protest gegen Kärntner Neos-Chef

Janos Juvan versucht, zu beruhigen: Alle Neos-Mitglieder in Kärnten sollen in den kommenden Wochen die Möglichkeit haben, sich an der Aufarbeitung des Wahlergebnisses zu beteiligen.

Nach der Kärntner Landtagswahl, bei der die Neos mit 2,6 Prozent klar den Einzug in das Landesparlament verfehlt hatten, ist die Partei noch immer mit der Aufarbeitung des Ergebnisses beschäftigt. Mehrere Parteimitglieder hatten öffentlich Kritik an Landessprecher und Spitzenkandidat Janos Juvan geäußert. Am Donnerstag wurde auch bekannt, dass die beiden Neos-Regionalkoordinatoren von Wolfsberg und Villach ihre Funktion zurückgelegt haben.

Juvan selbst war am Donnerstag um Kalmierung bemüht. Bei den Kritikern handle es sich um sechs Personen, die man zu einem persönlichen Gespräch eingeladen hatte: "Sie haben ihre Kritik laut medial geäußert. Das halten wir nicht für den richtigen Weg, so etwas gehört intern besprochen", so Juvan.

Das soll in den kommenden Wochen besonders intensiv passieren: Sämtliche der rund 100 Neos-Mitglieder in Kärnten hätten die Möglichkeit, sich an der Aufarbeitung des Wahlkampfs und des Wahlergebnisses zu beteiligen. Dazu soll es extern begleitete Workshops geben, in denen sich Mitglieder persönlich einbringen können, die Ergebnisse sollen dann im Rahmen einer Mitgliederversammlung präsentiert werden.

Kritik aus den Reihen der Junos

Kritik an Juvan hatte es auch aus den Reihen der Jugendorganisation Junos gegeben. Wie der Landessprecher erklärte, seien auch sie zu dem "umfassenden Feedbackprozess" eingeladen. Die Frage, ob er selbst Landessprecher bleiben wird, beantwortete Juvan mit: "Davon gehe ich aus." Natürlich sei das Kärntner Wahlergebnis eines, "mit dem niemand zufrieden sein kann". Doch noch am Wahlabend habe er viele Gespräche geführt und auch vom Bundesvorstand den Auftrag bekommen weiterzumachen.

